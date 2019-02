Südwestbank-Vermögensverwaltung stellt sich neu auf

08.02.19

Zwei neue Mitarbeiter ergänzen ab sofort das Team der Südwestbank-Vermögensverwaltung: Thomas Stransky ist neuer Teamleiter des Asset Managements. Florian Fischer beginnt als Fondsmanager Südwestbank-Aktienmandat. Beide sind bereits seit vielen Jahren bei der mittelständischen Regionalbank tätig und kommen aus dem Bereich Treasury.



Der neue Teamleiter Thomas Stransky arbeitet bereits seit 18 Jahren bei der Südwestbank und verfügt daher über fast zwei Jahrzehnte Expertise in der Portfolio-Verantwortung aus dem Bereich Treasury. Er zeichnete hauptverantwortlich für alle Aktien- und Fondsinvestments im eigenen Buch und betreute institutionelle Kunden in diesen Segmenten. Auch Florian Fischer, der nun seine Arbeit als Fondsmanager Südwestbank-Aktienmandat aufnimmt, kommt aus dem Bereich Treasury, wo er neun Jahre lang Erfahrungen im Portfolio-Management gesammelt hat. Er ist ausgewiesener Derivate- und Währungsexperte und verantwortete zusätzlich ein Renten-Portfolio. Er hält der Südwestbank bereits seit zwölf Jahren die Treue.



„Ich freue mich, dass mein Team nun durch zwei sehr kompetente und erfahrene Mitarbeiter ergänzt wird“, sagt Jens Stumpp, Bereichsleiter Asset Management. „Beide kennen die Südwestbank seit langem und haben hier im Haus über Jahre hinweg Expertise aufgebaut. Sie sind daher die ideale Besetzung für diese Stellen“, so Stumpp.



Weiterhin im Team der Vermögensverwaltung sind Birgit Scharf, Wolfgang Raith, Jens Berner und Jochen Lenz.



Bei der Aktienselektion innerhalb der Vermögensverwaltungsmandate setzt die Südwestbank ab 1. März 2019 auf das Know-how der Tresides Asset Management. Das Tresides-Aktienteam verfolgt einen fundamental-qualitativen Investmentansatz und kann auf zahlreiche Prämierungen sowie eine langjährige Markterfahrung zurückblicken. „Es war uns wichtig, einen bodenständigen und erfolgreichen Partner aus der Region zu gewinnen“, erklärt Stumpp. So könne die Südwestbank auch in Zukunft eine individuelle Vermögensverwaltung gewährleisten, die seit jeher ein Alleinstellungsmerkmal der Bank ist.

(lifePR) (