Auftakt der Event-Reihe EMP Experience mit Star Wars

Passend zum Kinostart von Star Wars: Die letzten Jedi lud der Onlinehändler EMP am gestrigen Abend ausgewählte Gäste aus dem Entertainment-Bereich zu einem Star Wars Erlebnis der besonderen Art ein. Dabei gewährten die deutschen Stimmen von Luke Skywalker, Han Solo und Prinzessin Leia sowie sechs Kostümträger des weltweit größten offiziellen Star Wars Kostümclubs den Gästen einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen von Star Wars. Mit der Veranstaltung startete EMP seine in 2018 fortlaufende Event-Reihe EMP Experience, die in regelmäßigen Abständen zum hautnahen Erleben von Film, Musik oder Gaming Highlights einlädt.



Die 30 exklusiv geladenen Gäste bestehend aus Redakteuren und Influencern wie Riccardo Simonetti und Lara Loft genossen das Programm im besonderen Ambiente des Kinosaals im Berliner Soho House. Moderatoren waren die branchenbekannten Gamer und YouTuber fisHC0p und Niksda. Die kostümierten Stormtrooper, TIE Piloten, Bikerscouts und Großadmiräle schafften jede Menge Fan-Momente und erzählten aus ihrem Leben als Teil des Star Wars Imperiums. Im Anschluss sorgten die Synchronsprecher Susanna Bonaséwicz, Wolfgang Pampel und Hans-Georg Panczak bei der Lesung beliebter Szenen aus der erfolgreichen Filmreihe für Gänsehaut bei den Gästen und erheiterten mit Anekdoten aus ihrem spannenden Arbeitsleben. Nach dem Bühnenauftritt erfüllten die Special Guests jede Menge Fan-Wünsche wie Fotos, witzige Sprachaufnahmen sowie persönliche Autogramme und erfreuten sich an der ausgestellten EMP Kollektion. Unzählige Star Wars Vinyl Figuren, Shirts und Hoodies gaben einen Eindruck der großen Auswahl von Star Wars Produkten im EMP-Onlineshop. Finden Sie ein paar Impressionen zum Download hier.



EMP steht seit über 30 Jahren für das Ausleben der eigenen Individualität und möchte mit der hochwertigen EMP Experience Event-Reihe besondere Momente in einer schnelllebigen Zeit schaffen. Die EMP Experience bietet dafür reale Erlebnisse zum Innehalten und Genießen in einer digitalen Welt.



Marco Gruhn, Head of Brand Marketing bei EMP:



"Der Auftakt unserer EMP Experience Reihe war ein voller Erfolg. Themen wie Star Wars zu sehen ist großartig und selbst hautnah dabei sein zu können, ist ein noch intensiveres Erlebnis. Das durchweg positive Feedback unserer Gäste zeigt, dass wir das richtige Gespür für die Bedürfnisse von Fans haben. 2018 werden wir hieran anknüpfen und weitere ausgewählte Themen als EMP Experience inszenieren."



Felix Stein, Blogger:



„Vielen, vielen Dank an EMP für den Abend. Es war sehr, sehr nice. Also wir dachten eigentlich, dass wir den Film gucken, aber das war so viel geiler. Die Synchronstimmen zu treffen, ihr habt gesehen, ich hatte auf jeden Fall großen Spaß. Vielen, vielen Dank!“



Kommende Entertainment Highlights wie beispielsweise die Kinostarts von Avengers: Infinity War oder Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 2 bieten in 2018 diverse Möglichkeiten für weitere einmalige EMP Experience Events, auf die sich Kinofans schon jetzt freuen dürfen. Um welche Themen es sich dreht, wird EMP zu gegebener Zeit Preis geben.



Neben dem Rahmenprogramm gab es gestern Abend für die Gäste natürlich auch bleibende Erinnerungen bestehend aus den Highlight-Produkten des EMP Star Wars Merchandise. Finden Sie alle Star Wars Produkte unter: emp.de/fan-merch/star-wars.



Über EMP:



Exclusive Merchandise Products – Die EMP Merchandising Handelsgesellschaft mit Sitz in Lingen/Ems wurde 1986 von Fans für Fans gegründet und ist seither Europas Nummer 1 Versandhändler für Rock & Metal, Filme & Serien Fanmerchandise, Fashion und Fun. Das Sortiment besteht aus Textilien, Accessoires, Schmuck, Bild- sowie Tonträgern und vielem mehr. EMP steht seit jeher für einen von Individualität geprägten Lebensstil – ein Lebensgefühl, das Millionen Fans weltweit mit der Marke teilen. Mit einer vielseitigen Produktpalette aus über 30.000 Artikeln, darunter Lizenzprodukte international bedeutender Bands wie u.a. Metallica, AC/DC und Iron Maiden sowie Film- und Serien Merchandise von Star Wars, Harry Potter, The Walking Dead und vielen weiteren, beliefert das E-Commerce-Unternehmen Millionen Fans in nahezu allen Ländern Europas. Das gesamte Produktsortiment und weitere Informationen gibt es auf www.emp.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren