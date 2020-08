Pressemitteilung BoxID: 810455 (Stuttgart-Marketing GmbH)

Auf aussichtsreichen Wegen

Neue Broschüre zu den Panoramawegen Stuttgart erschienen

Vier aussichtsreiche Spaziergänge in und um Stuttgart stellt die Stuttgart-Marketing GmbH in der neu erschienenen Broschüre „Panoramawege Stuttgart“ vor.



Die Stuttgarter Panoramawege führen Einheimische und Touristen auf vier abwechslungsreichen Routen zu Stuttgarts schönsten Aussichtspunkten und Plätzen. Von diesen gibt es aufgrund der einzigartigen Topografie der baden-württembergischen Landeshauptstadt zahlreiche: Die Innenstadt liegt in einem Kessel, umgeben von begrünten Hügeln und Weinbergen. Vom gemütlichen Spaziergang bis hin zum fordernden Weg treppauf ist bei den vier Routen für jeden etwas dabei. Der Panoramaweg Mitte-Ost startet mitten in der Stadt am StadtPalais und führt die Spaziergänger über die sogenannte „Eugenstaffel“ zum Eugensplatz mit dem Galatheabrunnen – Panoramaausblick über die Stuttgarter Innenstadt inklusive. Während sich der Panoramaweg Weissenburg in einer kleineren Runde um das Teehaus im Weissenburgpark schlängelt, führt der Panoramaweg Süd-West zu Stuttgarts höchstem Punkt, dem Birkenkopf. Der Panoramaweg Nord punktet mit traumhaften Aussichten über die Stuttgarter Innenstadt und belohnt die Spaziergänger gegen Ende der Tour nochmal mit einem besonderen Highlight: die Weissenhofsiedlung in der sich auch die beiden Häuser von Le Corbusier befinden, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.



Alle vier Panoramawege sind detailliert in der Broschüre „Panoramawege Stuttgart“ beschrieben. Diese liegt ab sofort in der Tourist Information i-Punkt (Königstraße 1A) und der Tourist Information am Flughafen (TIF) aus. Außerdem steht die Broschüre auf der Website www.stuttgart-tourist.de digital zum Download bereit.



Weitere Informationen unter www.stuttgart-tourist.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (