Provence zur Lavendelblüte, Obstblüte an den Fjorden Norwegens oder die grüne Insel Korfu. Inselglück auf Rügen und Hiddensee oder die Bregenzer Festspiele mit der Aufführung von "Rigoletto": Von Flora und Fauna über Kunstausstellungen und musikalischen Highlights bis hin zu zahlreichen Reisespecials in ganz Europa – der druckfrisch erschienene kultimer bündelt mehr als 40 Angebote im Reisezeitraum von April bis September 2021. Als Alternative zum Flug werden viele Touren auch mit Bahnanreise angeboten. Mehr Informationen zu diesen und allen anderen kultimer-Reisen gibt es in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH). Internet: www.kultimer.com



Provence zur Lavendelblüte





Üppig blühende Felder, abgelegene Bergdörfer und duftender Lavendel, soweit das Auge reicht: Auf der neuen kultimer-Reise schnuppern sich die Teilnehmer durch Kräutergärten und probieren leckere Spezialitäten wie Lavendel-Nougat und -Honig. Sie treffen einen Lavendelbauern, besuchen mittelalterliche Städte und Dörfer und kosten Olivenöl in einer Ölmühle sowie regionalen Wein. Südfranzösisches Savoir-vivre und Cézannes Atelier genießen sie in Aix-en-Provence.

Die achttägige Reise ist inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension sowie der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 1.995 Euro buchbar. Im Preis enthalten ist die Bahnreise zum/vom Abflugsort in der 1. Klasse von jedem Bahnhof in Deutschland und Österreich. Alle Flüge, Bus- und Bahnfahrten sind durch Studiosus klimaneutral gestellt und im Reisepreis enthalten. Termine im Juni und Juli 2021. Internet: www.studiosus.com/06P7



Beruhigt buchen: Das neue Corona-Kulanzpaket





Keine Anzahlungen bei der Reisebuchung sowie ein kostenloses Umbuchungs- und Stornorecht bis vier Wochen vor Abreise - das zeichnet das neue Corona-Kulanzpaket von Studiosus aus. Gültig ist es für alle Reisen mit Abreise im Jahr 2021. Für sorgenfreies Buchen sorgt auch ein weiteres Detail des Pakets: So bietet Studiosus bei positivem PCR-Test innerhalb von 72 Stunden vor Abreise ein kostenloses Stornorecht. Hintergrund ist, dass 2021 voraussichtlich zahlreiche Länder für die Einreise den Nachweis eines negativen PCR-Tests fordern werden. Sollte in diesem Fall das Testergebnis positiv ausfallen, können Gäste von Studiosus bis zum Tag der Abreise kostenlos stornieren.Selbstverständlich sorgt Studiosus auch dafür, dass unterwegs alle erforderlichen Hygienemaßnahmen, gesetzlichen Bestimmungen und offiziellen Empfehlungen berücksichtigt werden können – sei es im Bus, im Hotel oder bei Besichtigungen. Mehr Infos dazu und zum Corona-Kulanzpaket gibt es unter magazin.studiosus.com/Tags/Corona-Schutz-bei-Studiosus.



Der kultimer von Studiosus



Kurz, konzentriert, kulturorientiert: Der kultimer-Katalog von Studiosus bietet Kurzreisen zu herausragenden Events mit einem Rahmenprogramm, das von einem speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleiter begleitet wird. Das kultimer-Angebot ist eine Mischung aus Kurztrips zu Konzerten, Ausstellungen und Theateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auch zahlreiche Reisespecials zu den Themen Flora, Fauna und Kulinarik. Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist das Rundum-Sorglos-Leistungspaket: Die perfekte Organisation inklusive Eintrittskarten, Rahmenprogramm und Studiosus-Reiseleitung. Ein weiteres Plus: Viele kultimer-Angebote sind auch als individuelles Paket aus Hotel, Event und Anreise buchbar. Internet: www.kultimer.com

(lifePR) (