Übernachten im Bauhaus-Kino, baden im Toten Meer: Israel ist neu im Programm von Studiosus smart & small

Bauhaus pur in einem ehemaligen Kino aus den 30er Jahren. Filmklassiker auf einer großen Leinwand in der Lobby, dazu gibt es Popcorn. Die Wände zieren Filmplakate, die Decken Original-Leuchter und in den Fluren stehen alte Projektoren und Theaterstühle. Neben dem liebevoll renovierten „Hotel Cinema“ im Zentrum von Tel Aviv übernachten die Gäste der neuen zehntägigen smart & small-Reise „Israel – vom Sandstrand bis zur Klagemauer“ außerdem in einer Templervilla von 1905 in Haifa und einem trendigen Boutiquehotel vor den Toren der Jerusalemer Altstadt. Sie entdecken mit ihrem Studiosus-Reiseleiter das Bauhaus- und das Szeneviertel Tel Avivs, fahren mit einem traditionellen Holzboot über den See Genezareth und erklimmen den Ölberg mit seinem imposanten Blick auf die goldenen und silbernen Kuppeln Jerusalems. Beim Mittagessen mit einer palästinensischen Familie in Bethlehem erhalten die Reisenden einen tieferen Einblick in den nicht immer leichten Alltag im Nahen Osten. Besuche von Klagemauer und der Geburtskirche Jesu sowie ein Bad im Toten Meer sind weitere Highlights der Reise, die am 25. März 2018 erstmals durchgeführt wird.

Die smart & small-Reise kostet mit Flug, Rundreise, neun Übernachtungen in Drei- und Vier-Sterne-Hotels mit Frühstück, einem Mittag- sowie drei Abendessen und der Begleitung durch den speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleiter ab 2595 Euro. Internet: www.studiosus.com/3644



Studiosus smart & small



Wem reiner Badeurlaub zu langweilig und eine Studienreise zu intensiv ist, für den bietet Studiosus smart & small die ideale Mischung für eine Auszeit mit Kultur. 49 Reisen stehen im Katalog 2018 zur Auswahl. Durchgeführt werden die Reisen mit maximal 15 Teilnehmern. Dabei übernachten die Studiosus-Gäste in kleineren, stimmungsvollen Hotels und erleben mit ihrem Studiosus-Reiseleiter spannende Ausflüge und Begegnungen, die nur in kleiner Gruppe möglich sind. Für das Plus an Entspannung sorgt bei Studiosus smart & small das im Vergleich zu typischen Studienreisen reduzierte Besichtigungsprogramm. Weitere Informationen im Internet auf www.studiosus.com/Reiseangebote/smart-and-small

Studiosus Reisen München GmbH

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Die hohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Studienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angebote im Programm, wie beispielsweise smart & small (Reisen in kleinen Gruppen) und me & more (Reisen für Singles). Im Jahr 2017 reisten 103.379 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit der Unternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigeren Rundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört. Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von 275.412.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über 1.000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 335 Mitarbeiter beschäftigt, davon 24 Auszubildende. Zudem arbeitet Studiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde das Familienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.com



