Schatzsuche in Ägypten, Lampions basteln in Vietnam: Studiosus erweitert Familienreisen-Angebot

23.10.18

Mehr spannende Abenteuer für Groß und Klein: Studiosus hat seinen family-Katalog für 2019 um acht Seiten erweitert. Das Programm umfasst jetzt insgesamt 18 Reisen, fünf davon sind neu. Sie führen nach Ägypten, Marokko, Sizilien, Vietnam und in die Provence. Ideal sind die family-Reisen für Eltern mit Kindern von sechs bis 14 Jahren, die zusammen Land und Leuten begegnen möchten. Alle Reisetermine sind auf die Ferienzeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgestimmt. Ein erstklassiger Studiosus-Reiseleiter sorgt für ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm für Jung und Alt, beispielsweise eine Stadtrallye durch Arles, Lampions basteln in Hoi An und eine Schatzsuche in Kairo.



Neu: Ägypten – Pyramiden, Pharaonen und Papyrus



Fladenbrot backen, mit einer Feluke auf dem Nil segeln und im Neuen Ägyptischen Museum auf Schatzsuche gehen: Auf der neuen family-Tour nach Ägypten erleben Groß und Klein Gräber voller Geheimnisse im Tal der Könige und bestaunen die Pyramiden von Gizeh und den Sphinx. Mit einem Motorboot fahren sie über den Nasser-Stausee zum Isis-Tempel. Der Studiosus-Reiseleiter zeigt den Kindern, wie sie Hieroglyphen schreiben und erklärt, wie Papyrus hergestellt wird. Im Tempel von Edfu hat er spannende Geschichten über den Falkengott Horus parat. Die neuntägige Reise „Ägypten – Pyramiden, Pharaonen und Papyrus“ ist inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Vier-Sterne-Hotels mit Swimmingpool, Halbpension und Studiosus-Reiseleitung ab 1259 Euro pro Kind und ab 2399 Euro pro Erwachsenem buchbar. Internet: www.studiosus.com/3349



Mit anderen Familien die Welt entdecken



Die family-Reisen von Studiosus bieten ein besonderes Konzept: Entspannten Familienurlaub mit gemeinsamem Kultur- und Erlebnisprogramm für Jung und Alt. Die Angebote richten sich speziell an Eltern mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren – aber auch an Alleinerziehende, die mit ihren Kindern und anderen Erwachsenen Urlaub machen möchten sowie an Großeltern und ihre Enkel. Der Studiosus-Reiseleiter hat die Bedürfnisse aller Gäste im Blick und schafft ein Urlaubserlebnis, das Groß und Klein gleichermaßen begeistert. Unterhaltsam und abwechslungsreich bringt er der Gruppe Geheimnisse, Geschichten und Menschen eines Landes nahe. Dabei geht er auf die Fragen der Kinder ein, lässt sie mitmachen und stärkt ihren Entdeckergeist. Internet: www.studiosus.com/family

