Mit Studiosus zum Louvre nach Abu Dhabi: Auf Extratour ins neue Museum

Am 11. November ist es endlich soweit: Dann soll der Louvre in Abu Dhabi seine Pforten öffnen (www.louvreabudhabi.ae/). Konzipiert wurde das Prestigeprojekt als universelles Museum, das Kunst aus aller Welt und vielen Epochen bis zurück zur ägyptischen Pharaonenzeit präsentiert. Rund 600 Exponate werden unter dem spektakulären 180 Meter breiten Kuppeldach zu sehen sein, beispielsweise auch Werke von Leonardo da Vinci und Vincent van Gogh.

Studiosus-Gäste können das neue Museum nach der Eröffnung auf „Extratouren“ erleben. Das sind vorbereitete Alternativen zum geführten Gruppenprogramm, die es in dieser Form nur bei Studiosus gibt. Beispielsweise bei der zwölftägigen Studienreise „Arabische Emirate - Oman – Höhepunkte“ (www.studiosus.com/3903) oder bei der 15-tägigen Studienreise „Arabische Emirate - Oman mit Südoman und Musandam“ (www.studiosus.com/3905). Zudem hat der Studienreise-Spezialist eine Eventreise zum neuen „Louvre in der Wüste“ geplant. Diese soll in der Januar-Ausgabe des kultimer-Katalogs erscheinen, der Anfang kommenden Jahres veröffentlicht wird.

Weitere Informationen zu Studiosus gibt es in Reisebüros oder im Service-Center von Studiosus unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH). Internet: www.studiosus.com

