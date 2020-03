Pressemitteilung BoxID: 792532 (STUDIOCANAL GmbH)

Vom Suchen und Finden in der Stadt der Liebe

EINSAM ZWEISAM: ab 23. April bringt STUDIOCANAL den neuen Film von Cédric Klapisch ins Heimkino.

Er hat es wieder getan!



Nach „L’Auberge espagnole“, „So ist Paris“ oder „Der Wein und der Wind“ ist es dem französischen Regisseur Cédric Klapisch wieder einmal gelungen, den Puls einer Generation gekonnt einzufangen. Auch mit seinem neuesten Werk EINSAM ZWEISAM zeigt er sein Gespür für aktuelle Themen und einmal mehr, wie schwierig es ist, sich in unserer digitalisierten Welt zu verlieben. Wundervoll ehrlich und erstaunlich treffsicher portraitiert er die Generation Smartphone mitten in der Stadt der Liebe: Paris.



EINSAM ZWEISAM ist ab dem 23. April digital und ab dem 7. Mai als Blu-ray und DVD erhältlich.



Zum Inhalt:



Rémy und Mélanie sind 30 Jahre alt und leben im gleichen Viertel in Paris, nur ein paar Schritte voneinander entfernt. Während Mélanie nach vielen Verabredungen den Glauben an die Liebe verloren hat, schafft es Rémy kaum, überhaupt erst ein Date zu bekommen. Sie leben nebeneinander her, ohne sich je zu begegnen und verirren sich dabei immer mehr in den Untiefen des modernen Großstadtlebens – und ohne es zu ahnen, bewegen sich beide doch in eine gemeinsame Richtung…



Klapisch hat sich mittlerweile als Meister der Familienkomödie und des Beziehungsgeflechts etabliert. In seinem neuesten Film EINSAM ZWEISAM zeigt er die Lebenswege zweier Thirty-Somethings in Paris auf, die sich einfach nicht kreuzen wollen. Denn selbst in der romantischsten Großstadt der Welt und im digitalen Zeitalter, in dem es doch nie einfacher war jemanden kennenzulernen, ist der Zufall immer noch das letzte Zünglein an der Waage… In den Hauptrollen sind Ana Girardot und François Civil (beide „Der Wein und der Wind“) auf der Suche nach dem Sinn des Lebens.



