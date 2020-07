Pressemitteilung BoxID: 808546 (STUDIOCANAL GmbH)

I STILL BELIEVE (Kinostart: 13. August 2020) - Der deutsche Song Trailer ist ab sofort verfügbar!

Am 13. August startet mit I STILL BELIEVE die berührende und wahre Liebesgeschichte des gefeierten Musikers Jeremy Camp in den deutschen Kinos. Wir freuen uns, Ihnen – ergänzend zum bereits veröffentlichten Haupttrailer – heute den zusätzlichen Song Trailer zum Film zusenden zu können, in dem Newcomer und Mädchenschwarm K.J. Apa Sie mit auf die musikalische Reise von I STILL BELIEVE nimmt.



Tauchen Sie mit dem Song Trailer in die bewegende Geschichte ein: https://youtu.be/7NNGoj8dQt4



Der Song Trailer steht außerdem unter presse.studiocanal.de zum Download bereit.



I STILL BELIEVE – Regie: Andrew & Jon Erwin mit: K.J. Apa, Britt Robertson, Melissa Roxburgh, Shania Twain u.v.a.



KINOSTART: 13. AUGUST 2020 IM VERLEIH VON STUDIOCANAL



Zum Film:



Der aufstrebende junge Musiker Jeremy (K.J. Apa) verliebt sich Hals über Kopf in die bezaubernde Melissa (Britt Robertson). Doch ihr Glück scheint nur von kurzer Dauer, denn Melissa erhält eine schreckliche Diagnose. Durch Jeremys Musik schöpft das junge Paar immer wieder Kraft, sich gegen das Schicksal zu stellen. Ihr gemeinsamer Lebensmut scheint alles überwinden zu können. Doch ist ihre Liebe stark genug, den Weg bis zum Ende gemeinsam zu gehen?



I STILL BELIEVE ist nach „Woodlawn“ und „I Can Only Imagine: Der Song meines Lebens“ der neue Film des erfolgreichen Regie-Duos Andrew und Jon Erwin. Erneut liefern die beiden Brüder einen höchstemotionalen Film über die Herausforderungen des Lebens und über die Kraft, die Musik entfalten kann. Der Film beruht auf der wahren Geschichte des erfolgreichen Musikers Jeremy Camp. Die Rolle des Musik-Stars hat Newcomer K.J. Apa übernommen, der bereits in der beliebten Netflix-Serie „Riverdale“ sein musikalisches und schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt und zahlreiche Fans begeistert hat. Camps Verlobte wird von der aufstrebenden Schauspielerin Britt Robertson („Girlboss“) gespielt, für die Rolle von Camps Mutter konnte keine geringe als Sängerin Shania Twain gewonnen werden.



