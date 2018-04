Studio Hamburg Nachwuchspreis 2018: Das sind die ersten Nominierungen

Die ersten Nominierten für den Studio Hamburg Nachwuchspreis stehen fest. Die Jury ermittelte die Anwärter für die begehrten Preise in den Kategorien „Bester Film“, „Bester Kurzfilm“, „Beste Dokumentation / Reportage“. Die Auszeichnungen werden am 6. Juni 2018 im Thalia Theater in Hamburg verliehen.



Bester Film (Preisstifter: GWFF)





GOLIATH

Dominik Locher (Regie) – Zürcher Hochschule der Künste

JIBRIL

Henrika Kull (Regie) und Sophie Lakow (Produktion) – Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf





Bester Kurzfilm (Preisstifter: VFF)





RÅ

Laura Klippel (Produktion) – Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

FACING MECCA

Jan-Eric Mack (Regie) – Zürcher Hochschule der Künste

MASCARPONE

Jonas Riemer (Regie) – Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf





Beste Dokumentation/Reportage (EBERHARD FECHNER PREIS für die beste Nachwuchsdokumentation verliehen von der Abteilung Dokumentarfilm, Dokudrama und Sonderprojekte im NDR)





DIE FRIST

Karin Becker (Regie) - HFF München

STILLER KAMERAD

Leonhard Hollmann (Regie) – Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

MARIKAS MISSIO

Michael Schmitt (Regie) – HFF München





Noch offen sind die Nominierungen: „Bester Nachwuchsdarsteller / Beste Nachwuchsdarstellerin“, „Hamburger Krimipreis der Freien und Hansestadt Hamburg zu Ehren Jürgen Rolands“ und „Bestes Entertainment“, in der zum zweiten Mal innovative non-fiktionale und Unterhaltungs-Programme (aus TV und Internet) ausgezeichnet werden. Diese werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.



Der Studio Hamburg Nachwuchspreis wurde 1997 als erster Branchenpreis zur Förderung von jungen, kreativen Talenten ins Leben gerufen. Er ist einer der wichtigsten und renommiertesten Förderpreise in Deutschland. Die Gewinner erhalten Preisgelder im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro.

Weitere Informationen unter: www.nachwuchspreis.de

