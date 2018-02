Drehstart für neue ZDFneo-Sitcom "Tanken - mehr als Super"

Derzeit finden in Hamburg die Dreharbeiten für die neue ZDFneo-Sitcom "Tanken – mehr als Super" statt. Stefan Haschke ist Georg Bergstedt, degradierter Tagschicht-Leiter einer Provinz-Tankstelle. Kollegin Jana LeLeur (Christina Petersen) ist ihm in die Quere gekommen und hat sich seinen Job geschnappt. Nun schiebt Georg die Nachtschicht, dabei fühlt er sich doch eindeutig zu Höherem berufen. Wenn es nach ihm ginge, wäre er der Boss des gesamten Mineralölkonzerns, und genau so führt er sich als Nachtschichtleiter auch auf.



Das ist gar nichts für seine Kollegen Olaf (Daniel Zillmann) und Daniel (Ludwig Trepte). Die beiden dachten, nachts kommt höchstens mal einer für ein paar Bier oder Zigaretten rein. Ansonsten wollen sie chillen oder über die Ex-Verlobte Charlotte (Vita Tepel) quatschen, mit der Daniel gerade Schluss gemacht hat. Jetzt werden sie aber richtig rangenommen. Und das alles nur, weil Georg beweisen will, dass er besser ist, als seine Erzfeindin Jana. Sein Motto: "Die Tagschicht gehört mir, und so soll es auch wieder werden". Es läuft aber nicht gut für Georg – mit seinen Management-Ideen schlittert er von einer Katastrophe in die nächste.



Mit "Tanken – mehr als Super" wird ZDFneo erstmalig eine zwölf Folgen umfassende Staffel starten. Die Regisseure Marc Schlegel, Joseph Orr und Martina Plura setzen in einer eigens für die Dreharbeiten gebauten und komplett mit Fantasieprodukten ausgestatteten Tankstelle die Drehbücher von Gernot Gricksch (Headautor) und Julia Drache um. Christian Friedrichs und Torsten Götz zeichnen als ausführende Produzenten verantwortlich (LETTERBOX FILMPRODUKTION GmbH).

