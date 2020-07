Pressemitteilung BoxID: 808927 (Studio Babelsberg AG)

Studio Babelsberg wird Hauptsponsor des SV Babelsberg 03

Studio Babelsberg wird für die kommende Fußballsaison einer der Hauptsponsoren und offizieller Brustpartner des SV Babelsberg 03. Die Partnerschaft beruht auf vielen gemeinsamen Werten und beinhaltet neben der Logoplatzierung auf den Trikots der Spieler in der Regionalliga Nordost auch die Förderung und Umsetzung weiterer gemeinsamer Aktivitäten.



Der Potsdamer Stadtteil Babelsberg hat sich über viele Jahrzehnte einen einzigartigen Charakter aufgebaut. Das Filmstudio in Babelsberg und der Sportverein Babelsberg 03 haben diesen mit ihrer Strahlkraft im In- und Ausland in besonderer Form mitgeprägt. Eine beidseitig über 100-jährige Tradition am gemeinsamen Standort wird nun zusammengeführt und gemeinschaftlich repräsentiert.



Das Logo von Studio Babelsberg mit der berühmten „Maria“-Figur aus dem Fritz Lang-Film „Metropolis“ wird zukünftig die Trikotbrust der Kiezkicker aus dem Karl-Liebknecht-Stadion schmücken.



Archibald Horlitz, Vorstandsvorsitzender SV Babelsberg 03: „Es findet zusammen, was zusammen gehört. Schon in den ersten Gesprächen haben wir gemerkt, dass Studio Babelsberg und unser Verein große Schnittmengen in Fokus, Arbeit und Umfeld haben. Verschiedene Ideen für eine lebendige Zusammenarbeit wurden entwickelt. Über das Engagement von Studio Babelsberg freuen wir uns sehr, zeigt es doch die gemeinsame Verbundenheit zu Stadt und Stadtteil und die Strahlkraft, welche wir zusammen nun noch stärker nach außen tragen wollen.“



Neben der Brustpräsenz wird die Partnerschaft vor allem die gemeinsamen Werte und Haltungen vermitteln und die enge Verbundenheit zu Potsdam und insbesondere zum Stadtteil Babelsberg darstellen.



Dazu Christoph Fisser, Vorstand Studio Babelsberg AG: „Wir freuen uns sehr, dass wir den SV Babelsberg 03 mit seinen großartigen Mitgliedern und Fans in der kommenden Saison unterstützen. Studio Babelsberg und Babelsberg 03 verbindet viel mehr als nur der Stadtteil – es sind vor allem die gemeinsamen Werte wie Toleranz, Weltoffenheit, Vielfalt oder Nachhaltigkeit, die in den langen Traditionen der beiden Institutionen fest verankert sind.“



Von Marlene Dietrich bis Sepp Herberger. Tradition made in Babelsberg.





Über den SV Babelsberg 03



Der SV Babelsberg 03 ist der größte Fußballverein der Landeshauptstadt Potsdam. Der Verein steht für authentischen Fußball und eine klare Haltung. Im wunderschönen Karl-Liebknecht-Stadion, genannt „Karli“, direkt am UNESCO-Weltkulturerbe des Babelsberger Parks bietet Nulldrei ein einmaliges Fußball-Erlebnis für echte Fußballpuristen: Direkt, rau, herzlich. In den Wirren der Wendezeit von Fußballenthusiasten aus dem SV Motor Babelsberg gegründet, führt der SV Babelsberg 03 die lange Tradition des Fußballsports in Babelsberg fort. Sein Weg führte den Verein durch die 2. Bundesliga und 3. Liga. Seit 2013 tritt Nulldrei in der Regionalliga Nordost um Punkte an und ist mit neun Pokal-Auszeichnungen Rekordpokalsieger im Land Brandenburg.

