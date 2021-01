Am 21. Januar 2021 findet das Online-Fachforum CAREER HUB DIGITAL statt: Das Studieninstitut für Kommunikation lädt Experten zum Talk, digitale Themen stehen im Fokus. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Das Jahr 2020 hat die Veranstaltungsbranche nachhaltig verändert. So wurde auch die BOE, die internationale Fachmesse für Erlebnismarketing, vom 20./21. Januar auf den 9./10. Juni 2021 verschoben. Daher bietet das Studieninstitut für Kommunikation, langjähriger, strategischer Bildungspartner der Messe, das Fachforum Career Hub 2021 Anfang des Jahres als Online-Veranstaltung an.



Das Studieninstitut freut sich am 21. Januar 2021 auf geballtes Expertenwissen u.a. zu Themen wie erfolgreiche virtuelle Moderation, digitale Weiterbildung und Kreativitätstechniken. Moderiert wird der Career Hub Digital 2021 von Speaker, Coach und Moderator Cristián Gálvez. Im Anschluss an die Vorträge können sich Interessierte über die zahlreichen (neuen) Studieninstitut-Weiterbildungen informieren – inkl. Goodie zum Start ins neue Jahr.



Studieninstitut-Geschäftsführer Michael Hosang: „Auch wenn wir natürlich lieber live und in Farbe Visitenkarten und Anekdoten auf der Messe austauschen, Kolleginnen, Kollegen und neue Kontakte treffen würden, freuen wir uns sehr, unser Fachforum Career Hub im Januar online durchzuführen. Es sind spannende und topaktuelle Themen dabei, die wir gemeinsam mit namhaften Partnern und Experten auf Ihren Bildschirm holen.“



Die Teilnahme am Fachforum ist kostenfrei, eine Anmeldung vorab erforderlich unter www.studieninstitut.de/kostenfreie-online-trainings.



Das Programm für Donnerstag, den 21.01.2021:

10:00 Uhr Begrüßung (Katja Poley)

10:05-10:40 Uhr Technik braucht Persönlichkeit/Erfolgreich online moderieren und

präsentieren (Cristián Gálvez)

10:40-10:55 Uhr Creative Break – Teil 1 (Jürgen Preiß)

11:00-11:40 Uhr Boost your (Online-) Event (Freddy Allerdisse)

11:40-11:55 Uhr Creative Break – Teil 2 (Jürgen Preiß)

12:00-12:40 Uhr Talkrunde: Digitales Lernen

(Dr. Edda Behnken, Wilma Hartenfels, Katja Poley)

12:40 Uhr Studieninstitut-Weiterbildungen: offene Beratungsrunde (Katja Poley)



Infos zu den Speakern:

- Freddy Allerdisse : Dozent, Poetry Slammer, Moderator, Inhaber/Gründer der Agentur

Mundwerkkunst

- Dr. Edda Behnken : Head of Finance/Human Resources, JOKE Event AG

- Cristián Gálvez : Redner, Moderator, Coach

- Wilma Hartenfels : Digital Learning Expert

- Katja Poley: Leitung Beratung, Studieninstitut für Kommunikation

- Jürgen Preiß: Berater, Freelancer Bereich Marketing, PR, Events

