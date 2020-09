Am Freitag, den 02. Oktober 20:00 Uhr in der Trinkkurhalle in Timmendorfer Strand - Boogie & Swing garantiert!



Günther Brackmann ist mit seiner langjährigen Bühnenerfahrung ein äußerst virtuoser Blues + Boogie Pianist geprägt von Improvisationsfreude und rhythmischem Spielwitz. Die Leidenschaft seines Spiels, musikalische Gestik und unmittelbare Körpersprache bei den Soli prägen seinen einzigartigen Pianostil. Ganz in der Tradition des Blues & Boogie-Woogie, jedoch mit dem persönlichen Esprit eigener Improvisationen, erweitert er den traditionellen Rahmen des Genres mit Elementen des Jazz, „ein begeisterungsfähiger Showman und Entertainer voller Charisma und Leidenschaft“.



Eintritt 20,--€

Kartenhotline: Strand-Promotion Rotraud Schwarz Tel.: 04503 892770 / 01718334464

Bitte nur telefonisch, verbindliche Anmeldung

Abstand 1,50 m in der Trinkkurhalle.

