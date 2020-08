Pressemitteilung BoxID: 812623 (Straßenbahn Herne - Castrop-Rauxel GmbH (HCR))

Kostenloses WLAN für HCR-Fahrgäste

Ab sofort in allen Gelenkbussen der Linien 311, 362 und 391

Die Straßenbahn Herne – Castrop-Rauxel GmbH (HCR) bietet Ihren Fahrgästen eine kostenlose WLAN-Nutzung in ihren 26 Gelenkbussen an. Auf den Linien 311, 362 und 391 können sich Fahrgäste mit mobilen Endgeräten ohne Angabe von persönlichen Daten ab sofort ins Internet einloggen.



Die Busse mit diesem zusätzlichen Service sind mit Piktogrammen an den Türen sowie im Innenraum gekennzeichnet. Den Nutzern steht ein tägliches Datenvolumen von 150 MB bzw. wöchentlich von bis zu 500 MB zur Verfügung. Nach der einmaligen Bestätigung der Zugangsbedingungen (AGB/Datenschutz) eröffnet sich der freie Internetzugang über eine sogenannte Landingpage.



Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda freut sich über einen weiteren Baustein zur digitalen Zukunft der Stadt Herne:“ Die Stadt Herne verfolgt mit der Strategie „Herne 2025 – urban.digital.international“ das Ziel, den Strukturwandel pro aktiv zu gestalten. Herne ist eine schnelle digitale Stadt, die über modernste IT-Infrastruktur verfügt. Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sollen von neuen digitalen Angeboten profitieren. Das neue WLAN-Angebot der HCR ist nicht zuletzt Beleg für den kontinuierlichen Ausbau der digitalen Strukturen in Herne.



Neben der freien Nutzung des WLAN-Netzes sieht HCR-Geschäftsführer Karsten Krüger weitere Vorteile in dem neuen Angebot: „Mit diesem zeitgemäßen Service erhöhen wir nicht nur die Aufenthaltsqualität in unseren Bussen. Wir werden auch Kundeninformationen schneller in unsere Fahrzeuge senden können – beispielsweise mit kurzfristigen Verkehrshinweisen über die Startseite im WLAN oder auch perspektivisch über unsere Monitore im Fahrzeuginnenraum. Eine anonymisierte Datenanalyse soll uns als weitere Grundlage für die Verkehrsplanung dienen.“



Das einmalige Investment für das heimische Nahverkehrsunternehmen beträgt rund 65 Tausend Euro, zuzüglich der monatlich anfallenden Netzentgelte. Nach den ersten Erfahrungen und Kundenresonanzen plant die HCR eine weitere Ausdehnung des WLAN auf die Solofahrzeuge der 69 Busse umfassenden Flotte.

