STRABAG PFS übernimmt Facility Services für weitere Objekte der R+V

STRABAG Property and Facility Services (STRABAG PFS) übernimmt ab dem 1. Januar 2018 das Technische, Kaufmännische und Infrastrukturelle Facility Management für zwei weitere Immobilien der R+V Allgemeine Lebensversicherung AG. Bei den Objekten handelt es sich um ein fünfgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit mehr als 5.000 m² Bruttogeschossfläche (BGF) sowie eine rein gewerblich genutzte Immobilie mit fast 15.300 m² BGF in Mannheim, jeweils in zentraler Lage.



Zu den vereinbarten Leistungen gehören neben der Inspektion, Wartung und Instandsetzung der gesamten technischen Gebäudeausstattung, ein 24-Stunden-Störungsdienst sowie die Unterhaltsreinigung, die Pflege aller Gemein- und Grünflächen, Sicherheits- und Winterdienste sowie die gesamte kaufmännische Objektverwaltung.



Der Vertrag wurde mit einer Laufzeit von drei Jahren mit der Option auf Verlängerung geschlossen. Vorausgegangen war eine deutschlandweite Ausschreibung. Über das Auftragsvolumen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



STRABAG PFS bewirtschaftet bereits seit mehr als sieben Jahren Objekte der R+V in Stuttgart, München und Karlsruhe.

STRABAG Property and Facility Services GmbH

STRABAG Property and Facility Services (STRABAG PFS) ist eine führende Immobilien- und Industriedienstleisterin mit hoher Eigenleistungstiefe entlang der Wertschöpfungskette für das technische und betriebswirtschaftliche Management von kompletten Standorten und ganzen Portfolien von Industrieunternehmen und Immobiliengesellschaften. Das Leistungsportfolio umfasst Real Estate Management, Technisches und Infrastrukturelles Facility Management, Bauen im Bestand sowie über die DIW spezielle Services wie Industriewartung und Industriereinigung.









