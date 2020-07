Pressemitteilung BoxID: 808313 (Stockheim GmbH & Co. KG)

Stockheim: Es geht weiter

Vorgeschmack auf die Caravan

„Wir sind sehr stolz, dass wir als Partner der Messe Düsseldorf die Gelegenheit hatten, den Catering-Auftrag von Knaus Tabbert (Hersteller von Reisemobilen und Caravans) auszuführen und so unser Können unter den erschwerten Corona-Bedingungen in der wunderbaren Messehalle 1 zeigen konnten“, erläutert Margret Stockheim, Geschäftsführerin des 1948 gegründeten Düsseldorfer Familienunternehmens Stockheim. „Während der mehrtägigen Händlertagung mit Ausstellung und Jahrespressekonferenz sorgten wir täglich mit einem Service-Staff von 50 Mitarbeitern an 15 Buffet-Stationen, fünf Getränke-Bars und hundert Tischen für jeweils vier Personen für das leibliche Wohl der zahlreichen Tagungsmitglieder - selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsregeln.“



Rund einen Monat vor Eröffnung der Caravan Messe lud Knaus Tabbert, führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa, zur diesjährigen sechstägigen Händlertagung mit Vorstellung der Neuheiten und Jahrespressekonferenz in die Messehalle 1 nach Düsseldorf ein. Das Unternehmen präsentierte unter dem neuen Vordach der Messe seine neuesten Modelle und positive Verkaufszahlen. Der „Big Player“ der Wohnmobilbranche geht in das Modelljahr 2021 mit dem Motto „Herausforderungen annehmen, Technologien und Design kontinuierlich noch besser machen, die Zukunft des Caravanings revolutionieren“ sowie der Gewissheit, dass es derzeit keine Urlaubsform gibt, die sicherer ist und mehr Potenziale hat als Caravaning.



Stockheim-Chefin Margret Stockheim freut sich ebenfalls. Sie sagt: „Wir sind froh, dass unter den vorgegebenen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen alles sehr gut gelaufen ist. Das ist ein positives Signal für die gesamte Event-Branche - es geht weiter!“ Die Vorbereitungen für den Caravan Salon, der schon am 4. September 2020 startet, laufen bei Stockheim bereits auf Hochtouren.



Die Knaus Tabbert GmbH ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit dem Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Zu den weiteren Standorten gehören Mottgers, Hessen sowie Schlüsselfeld und Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und RENT AND TRAVEL erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von über 780 Millionen Euro und produzierte mit 3.033 Mitarbeitern 26.196 Caravans und Reisemobile. Mehr Informationen: www.knaustabbert.de

