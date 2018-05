Freizeittipp: Zechengeschichte hautnah

Ein ehemaliger Bergmann zeigt seine Zeche: Bei der „Steigerführung mit Püttgeschichten“ gehen Besucher am Freitag, 11. Mai 2018, 19.00 Uhr, mit einem echten Kumpel auf „Spätschicht“ im Denkmalpfad Zollverein. Während der Führung erhalten die Teilnehmer einen ganz persönlichen Einblick in das Arbeitsleben auf der ehemals größten Zeche der Welt.



Zusammen mit dem einstigen Kumpel erkunden die Teilnehmer die original erhaltenen Übertageanlagen der Zeche Zollverein Schacht XII. Der Gästeführer nimmt die Besucher mit in die Bereiche, in denen er selbst gearbeitet hat, und berichtet aus seinem früheren Berufsleben. Im Anschluss erzählt der ehemalige Bergmann bei einem Getränk in gemütlicher Runde noch mehr „Dönekes“ und erklärt, was es zum Beispiel mit dem „Kübelmajor“ und dem „Mutterklötzchen“ auf sich hatte.



Die dreistündige Führung wird jeden Freitag angeboten. Die Teilnahme kostet 18 Euro inklusive Getränk. Treffpunkt ist im Ruhr.Visitorcenter Essen in der ehemaligen Kohlenwäsche auf Schacht XII. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Fon 0201 2 4 6 8 10 oder denkmalpfad@zollverein.de. Tickets sind außerdem im Online-Shop des Denkmalpfads Zollverein unter https://zollverein.ticketfritz.de buchbar. Für die Führungsteilnahme werden festes Schuhwerk und strapazierfähige sowie witterungsgerechte Kleidung unbedingt empfohlen.



Führung: „Steigerführung mit Püttgeschichten. Ein ehemaliger Bergmann zeigt seine Zeche“



Termin: Fr, 11.05.2018, 19 Uhr



Teilnahmegebühr: 18 € [inklusive Getränk]



Dauer: 3 Stunden



Treffpunkt: Ruhr.Visitorcenter Essen, UNESCO-Welterbe Zollverein, Areal A [Schacht XII], Kohlenwäsche [A14], Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen



Information und Anmeldung (unbedingt erbeten): Fon 0201 2 4 6 8 10, denkmalpfad@zollverein.de, https://zollverein.ticketfritz.de



Der Denkmalpfad Zollverein



Bei einer Führung im Denkmalpfad Zollverein den original erhaltenen Übertageanlagen der Zeche und Kokerei Zollverein, folgen Besucher dem „Weg der Kohle“ von der Förderung bis zur Verkokung. Dabei erleben die Teilnehmer, wie und unter welchen Bedingungen die Bergleute und Koker einst gearbeitet haben. Das Angebot umfasst 36 verschiedene Führungen in bis zu sieben Sprachen für alle Altersgruppen. Der Zugang zum Denkmalpfad Zollverein ist nur im Rahmen einer Führung möglich.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren