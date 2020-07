Pressemitteilung BoxID: 805976 (Stiftung Zollverein)

Folkmusik im Musik-Eckchen auf Zollverein

Stiftung Zollverein veranstaltet kleine, feine Open-Air Konzerte unter Berücksichtigung der Hygieneregeln

Die Folkband Her Majesty Calling aus Köln spielt am Sonntag, 5. Juli 2020, ein kostenloses Open-Air Konzert auf dem UNESCO-Welterbe. Die Stiftung Zollverein hat zu diesem Zweck das „Musik-Eckchen“ in der Nähe des Parkplatzes A2 auf Schacht XII eingerichtet. Die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden berücksichtigt. Der Zugang zum Veranstaltungsbereich wird geleitet und die Daten der Gäste, die auf den gemütlichen Sitzgelegenheiten Platz nehmen möchten, werden erfasst, um eine eventuelle Kontaktverfolgung sicherzustellen. Die vierköpfige Band spielt auf einer kleinen Bühne mit ausreichend Abstand zum Publikum. Gespielt wird von 14 bis 17 Uhr, sodass eine Entzerrung der Zuhörerinnen und Zuhörer möglich ist.



Her Majesty Calling sind musikalisch zwischen amerikanischem und irischem Folk zu Hause. Neben ihrem vierstimmigen Gesang unterhalten sie das Publikum mit einer Vielzahl an Instrumenten, zum Beispiel Gitarren, Mandolinen und Geigen. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Halle 5 statt. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich über eine Hutspende.



Auch für die kommenden Sonntage sind die Termine bereits geplant: Am 12.07. und 19. 07. wird das Musik-Eckchen ebenfalls von 14 bis17 Uhr bespielt, die Sonntage in der zweiten Hälfte der NRW-Sommerferien sind in Planung.



Die Stiftung Zollverein beabsichtigt mit dem Musik-Eckchen in Zeiten der Corona-Pandemie ein weiteres Angebot zu schaffen, das die Aufenthaltsqualität auf der schönsten Zeche der Welt erhöht und gleichermaßen sicher und verantwortungsbewusst durchgeführt werden kann. In Zeiten zahlreicher abgesagter Veranstaltungen ist es der Stiftung darüber hinaus ein Anliegen, Musikerinnen und Musikern zu Auftrittsmöglichkeiten im Rahmen der aktuellen Regeln zu ermöglichen: Die Band Her Majesty Calling spielte bereits im Rahmen der ExtraSchicht 2019 auf Zollverein.



Veranstaltung: Musik-Eckchen auf Zollverein

Termin: Sonntag, 05.07.2020, 14-17 Uhr

Eintritt: kostenlos, Hutspende ist willkommen

Veranstalter: Stiftung Zollverein

Ort: Hinter dem Parkplatz A2

Info: Tel 0201 246810, info@zollverein.de, www.zollverein.de

