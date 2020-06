Pressemitteilung BoxID: 802642 (Stiftung Stift Neuzelle)

Gregor Gysi im Gespräch mit Dr. Anton Hofreiter

.



19. JUNI 2020 - START DER GESPRÄCHSREIHE "KLIMAWANDEL ALS GESELLSCHAFTLICHES PHÄNOMEN"



Etabliert, erwartet und begrüßt sind die Gespräche mit Gregor Gysi im Kloster Neuzelle. Ein Glück, mit Gregor Gysi zu sprechen: Er gehört zu den profiliertesten und beliebtesten Moderatoren, die ihren Gesprächspartnern Unbekanntes, Überraschendes und Privates im Kontext der Zeitläufe entlocken. Mit seinen Gästen wird Gregor Gysi in diesem Jahr über das Thema „Klimawandel als gesellschaftliches Phänomen“ sprechen. Die Reihe startet verspätet am 19. Juni mit Dr. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bundestag.



Der Biologe Dr. Anton Hofreiter ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags. Der Schutz der Umwelt vor Zerstörung ist sein wichtigstes politisches Ziel. Umweltschutz ist für Anton Hofreiter Politik der Gerechtigkeit zum Schutz der Menschen mit niedrigen Einkommen. In seinem Buch „Fleischfabrik Deutschland“ liefert er Denkanstöße zum vernünftigen und verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen.



Termine in der Gesprächsreihe mit Gregor Gysi in Neuzelle, jeweils 19 Uhr

Einlass ab ca. 17.30 Uhr aufgrund von Einlassauflagen

19. Juni – Dr. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzende von BÜNDNS 90/DIE GRÜNEN im Bundestag

22. August 2020 - Christian Bangel, Nachrichtenredakteur bei ZEIT Online

11. September 2020 - Patricia Schlesinger, Intendantin des rbb

09. Oktober 2020 - Jürgen Trittin, Mitglied im Deutschen Bundestag Bündnis 90/ DIE GRÜNEN



Karten

25,30 EUR / Ermäßigt 11,00 EUR, inklusiv Begrüßungsgetränk

bestellbar auf www.klosterneuzelle.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (