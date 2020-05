Pressemitteilung BoxID: 797715 (Stiftung Stadtmuseum Berlin -Landesmuseum für Kultur und Geschichte Berlins)

Museumsdorf Düppel öffnet am 14. Mai wieder

Start mit erweiterten Öffnungstagen (Do-So | 10-18 Uhr) im Außenbereich

Das Stadtmuseum Berlin arbeitet an einer schrittweisen Wiedereröffnung seiner Standorte nach der Corona-bedingten Schließzeit. Den Anfang macht am Donnerstag, dem 14. Mai 2020 das Museumsdorf Düppel. Das Freilichtmuseum in Zehlendorf wird zunächst den weitläufigen Außenbereich mit seinen rekonstruierten Wohnhäusern, Gärten und Tiergehegen öffnen. Die Dauerausstellung im Innenbereich bleibt vorerst für die Besucherinnen und Besucher geschlossen.



In der rekonstruierten Dorfanlage des Freilichtmuseums wird der mittelalterliche Alltag lebendig, wie er vor rund 800 Jahren war. Auch zeittypische Nutztiere sind im Museumsdorf zu bestaunen, darunter Ochsen, das Düppeler Weideschwein oder die Skudde, eine vom Aussterben bedrohte Schafrasse. Vor allem Familien können sich nun auf ein Wiedersehen mit den Weideschweinen und deren Frischlingen freuen. Auf einer Schaubaustelle kann man bis Ende Juni zudem jeden Donnerstag und Freitag Zimmerleuten bei der Arbeit an den Dächern historischer Häuser zuschauen. So ist die grüne Oase im Süden Berlins wieder ein ideales Ausflugsziel für Jung und Alt.



Maßnahmen zum Gesundheitsschutz



Der Schutz der Besucherinnen und Besucher hat oberste Priorität. Auf dem Gelände des Museumsdorfes gelten die gleichen Beschränkungen und Abstandsregeln wie in der Öffentlichkeit. Eine Begrenzung und Regulierung des Besucherstroms garantiert, dass die geforderten Sicherheitsabstände auf dem 8 Hektar großen Gelände mit 4 Hektar begehbarer Fläche eingehalten werden können. Zusätzliches Personal, Schilder und Markierungen informieren vor Ort über die einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregeln.



Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Besuchs wird empfohlen. Wo der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen gegebenenfalls nicht eingehalten werden kann (z.B. beim Ticketkauf) ist das Tragen dieser Bedeckung verpflichtend. Gäste werden gebeten, ihren persönlichen Atemschutz mitzubringen.



Um sowohl Besucherinnen und Besucher als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirkungsvoll vor der Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, werden auch nach der Wiedereröffnung bis auf Weiteres keine Veranstaltungen im Museumsdorf Düppel angeboten. Das Stadtmuseum Berlin wird den genauen Zeitpunkt und die Details zur Wiedereröffnung der Dauerausstellung im Innenbereich so frühzeitig wie möglich bekannt geben. Auch über die Öffnung der weiteren Museen (Märkisches Museum, Museum Nikolaikirche und Museum Knoblauchhaus) wird das Stadtmuseum Berlin informieren.



Informationen für den Besuch



Museumsdorf Düppel

Adresse: Clauertstraße 11 | 14163 Berlin

Öffnungszeiten (ab 14.05.2020): Donnerstag-Sonntag | 10-18 Uhr

Eintritt: 4,00 / erm. 2,50 Euro | bis 18 Jahre Eintritt frei

Anfahrt: Da es nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen gibt, empfiehlt sich die Anfahrt mit S-Bahn, Bus oder Fahrrad.



Aktuelle Informationen auf der Website des Stadtmuseums Berlin: www.stadtmuseum.de



Link zur Übersicht der Online-Angebote für zu Hause:

www.stadtmuseum.de/digitale-angebote

