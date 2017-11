Parzinger: Aktionstag "Auf dem Weg zum Humboldt Forum" war ein voller Erfolg - Eissenhauer: Ein Dank an alle Berlinerinnen und Berliner 15.000 Besuche am vergangenen Samstag auf der Museumsinsel und am Kulturforum

Der Aktionstag „Auf dem Weg zum Humboldt Forum“, den die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und ihre Staatlichen Museen zu Berlin am vergangenen Samstag auf der Museumsinsel und am Kulturforum ausrichteten, war ein voller Erfolg. Nach den Worten von Stiftungspräsident Hermann Parzinger wurden 15.000 Besuche bei freiem Eintritt in den Ausstellungen „China und Ägypten. Wiegen der Welt“ im Neuen Museum, „Unvergleichlich: Kunst aus Afrika im Bode-Museum“, „Gesichter Chinas“ im Kulturforum, „Vis à Vis. Asien trifft Europa“ im Kunstgewerbemuseum und „Wechselblicke“ in der Kunstbibliothek gezählt.



„Das Wochenende hat ganz klar gezeigt, dass das Humboldt Forum mit seinem kulturvergleichenden Ansatz funktionieren kann. Wichtig war uns, dass wir besonders viele Berlinerinnen und Berliner erreichen und ihnen Vorfreude auf das neue spannende Stadtquartier im Herzen machen. Wir haben mit dem Aktionstag unsere Besucherzahlen mehr als verdoppelt. Die Staatlichen Museen zu Berlin sind für das Humboldt Forum bestens gerüstet“, so Hermann Parzinger.



„Wir bedanken uns bei allen Berlinerinnen und Berlinern, die sich am Samstag trotz des schlechten Wetters mit uns gemeinsam auf den Weg zum Humboldt Forum begeben haben“, so Michael Eissenhauer, Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin. „Der große Zuspruch bestärkt uns darin, dass die interkulturelle Arbeit mit unseren Sammlungen richtig ist und die Staatlichen Museen zu Berlin damit eine wichtige Position im gesellschaftlichen Diskurs einnehmen.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren