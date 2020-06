Pressemitteilung BoxID: 802784 (Stiftung Historische Museen Hamburg)

Ausgabe 13: Die Viermastbark PEKING. Ein Schiff und seine Geschichte

"Hamburg History Live" - das Magazin der Stiftung Historischen Museen Hamburg (SHMH)

Über 100 Seiten mit reich bebilderten Beiträgen und Neuigkeiten aus Hamburgs spannender Geschichte und dem Programm der SHMH



ab jetzt im Zeitschriftenhandel und in den Shops der Stiftung Historische Museen Hamburg erhältlich!



Die Viermastbark PEKING gilt vielen schon jetzt als eines der kommenden Wahrzeichen Hamburgs. Als zukünftiges Leitobjekt des geplanten Deutschen Hafenmuseums ist das frisch restaurierte Schiff am 15. Mai 2020 auf der Werft an die Stiftung Historische Museen Hamburg übergeben worden. Bevor der geschichtsträchtige Frachtsegler nach Hamburg überführt werden kann, lädt die Titelgeschichte der neuen Ausgabe von „Hamburg History Live“ zu einer reich bebilderten Zeitreise in die bewegte Geschichte der PEKING ein und lässt die wichtigsten Protagonisten der aufwendigen Restaurierung in den vergangenen Jahren zu Wort kommen.



Unter dem Motto „Kanonen und Blomen“ erfahren die Leserinnen und Leser von der Entwicklung der historischen Wallanlagen zu einer der beliebtesten Wohlfühloasen Hamburgs, der Grünanlage Planten un Blomen. Diese feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum und ermöglicht mitten in der Stadt Entspannung pur – auch unter und trotz der bestehenden Corona-Abstandsregelungen.



Apropos Corona, natürlich hat dieses Thema auch in der vorliegenden Ausgabe seine Spuren hinterlassen. Dem Titel der Zeitschrift gemäß mit einem Rückblick in die Geschichte, nämlich in die Zeitläufte der Nachkriegsjahre 1918 und 1919. Damals erreichte Hamburg mit der Spanischen Grippe eine Pandemie bis dahin unbekannten Ausmaßes, die die Stadt vor außergewöhnliche Herausforderungen stellte.



Eine der aktuellen Herausforderungen für viele Hamburgerinnen und Hamburger besteht im Ziel ihrer diesjährigen Urlaubsreisen. Was die Seebäder an den Stränden von Nord- und Ostsee seit zwei Jahrhunderten zu einem Garant unbeschwerter Urlaubstage macht, kann im aktuellen Heft nachgelesen werden und macht die Entscheidung für die kommenden Sommerferien vielleicht etwas leichter.



Die Themen des Hefts im Überblick:





Die Viermastbark PEKING – ein Schiff und seine Geschichte

Kanonen un Blomen - Wie aus den einstigen Hamburger Wallanlagen eine grüne Wohlfühloase wurde

1918: Pandemie in Hamburg – Als die Spanische Grippe die Hansestadt erreichte

Seebäder an Nord- und Ostsee – Seit 200 Jahren Orte für unbeschwerte Urlaubstage

Der besondere Blick – die Bilder des Fotografen Fide Struck aus den Jahren 1930-33

Hamburgs „Brötchenkönig“ Gürol Gür erzählt die Geschichte seiner Familie

Ein Muster an Stil und Kritik - der Schriftsteller Hermann Peter Piwitt

Die Sammlung des Martin Johan Jenisch – Italiensehnsucht an der Elbe

Neue Ausstellungs- und Online-Formate der Stiftung Historische Museen Hamburg





Weitere Informationen zum Inhalt der Ausgabe unter: www.hamburg-history-live.de



Facts & Figures: Preis: 9,80

Umfang: 116 Seiten

Druckauflage: 5.000

Erscheinungsweise: 2 x jährlich

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (