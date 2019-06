Pressemitteilung BoxID: 756173 (Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt)

"Das Geheimnis von Harbke. Operation Grenzkohle" Filmvorführung mit Vortrag und Gespräch in der Orangerie Harbke

Am Dienstag, dem 18. Juni 2019, 18 Uhr zeigt die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn in Kooperation mit der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Gemeinde Harbke eine aktuelle Dokumentation des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR).



Schießbefehl, Minenfelder und Selbstschussanlagen prägten die innerdeutsche Grenze und verwandelten sie in einen Todesstreifen. Dass es in der Grenzgemeinde Harbke in der Börde ein Schlupfloch gab, wissen bis heute nur Wenige. Hier teilte die Grenze den Braunkohletagebau Wulfersdorf mit dem angeschlossenen Kraftwerk Harbke. Als auf beiden Seiten der Grenze die Kohle zur Neige ging, wurden 1976 die sonst undurchdringlichen Grenzanlagen teilweise abgebaut und der Tagebau Wulfersdorf wieder eröffnet. Die DDR-Staatssicherheit sorgte dafür, dass diese Öffnung im „Eisernen Vorhang“ nahezu unbekannt blieb.



Der Dokumentarfilm „Das Geheimnis von Harbke - Operation Grenzkohle“ von Peter Simank, entstanden für die MDR-Sendereihe Der Osten - Entdecke wo du lebst, widmet sich diesem historischen Phänomen. Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn zeigt in Kooperation mit der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Gemeinde Harbke die Dokumentation am Dienstag, dem 18. Juni 2019, um 18:00 Uhr in der Orangerie im Schlosspark Harbke.



Nach der Begrüßung durch den Harbker Bürgermeister Werner Müller und die Leiterin der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn, Dr. Susan Baumgartl, führt die Landesbeauftragte Birgit Neumann-Becker in die neue Wanderausstellung „An der Grenze erschossen. Erinnerung an die Todesopfer des DDR-Grenzregimes in Sachsen-Anhalt“ ein. Die Schau ist vom 11. bis 23. Juni 2019 in der Orangerie in Harbke zu sehen. Im Anschluss an die Filmvorführung (45 Minuten) wird der Regisseur Peter Simank über die Entstehung des Films berichten und Fragen des Publikums beantworten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (