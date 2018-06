Über 120.000 Stimmen gegen Wasserkraft

.

- Petition gegen die Finanzierung von Staudammprojekten auf dem Balkan von mehr als 120.000 Menschen unterschrieben

- Gestern erfolgte Übergabe der Petition an die EBWE in London von Vertretern der Blue Heart-Kampagne und des Outdoor-Unternehmens Patagonia



Vertreter der Kampagne "Save the Blue Heart of Europe" zur Rettung der letzten verbliebenen Wildflüsse Europas haben gestern, am 20. Juni, gemeinsam eine Petition an hochrangige Mitarbeiter der Londoner Zentrale der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) übergeben. Diese wurde bisher weltweit von über 120.000 Menschen unterschrieben. In der Petition, die im April 2018 als Teil einer breit angelegten globalen Kampagne gestartet wurde, werden die internationalen Entwicklungsbanken aufgefordert, sich aus der finanziellen Unterstützung für Wasserkraftprojekte auf dem Balkan zurückzuziehen – bevor die letzten Wildflüsse Europas unwiederbringlich zerstört sind.



Die Petition zielt auf die Geldgeschäfte der EBWE, der Weltbank und der Europäischen Investitionsbank ab, die zusammen mindestens 82 Wasserkraftwerke auf dem Balkan - davon 37 in Schutzgebieten - mit Gesamtinvestitionen von 727 Millionen EUR finanziert haben. Diese sogenannten Entwicklungsbanken fungieren als Vorreiter für wirtschaftliche Aktivitäten in der Region; kommerzielle Kreditgeber folgen ihnen bei Investitionen in Wasserkraftwerke. Darunter sind zum Beispiel die österreichische Erste Bank und die italienische Unicredit, die mindestens 158 Wasserkraftwerke finanziert haben.



Mit der Petition fordern die Projektpartner die Banken unter anderem auf, die Finanzierung von Projekten, die sich in Schutzgebieten und an anderen wertvollen Flussabschnitten befinden, unverzüglich einzustellen. Es müssen zukünftig strengere Auflagen für Kreditvergaben in ökologisch wertvollen Bereichen gelten. Gleichzeitig sollen die Banken ihre Mittel für Energieeffizienz und andere erneuerbare Energiequellen, deren Potenzial auf dem Balkan noch weitgehend ungenutzt ist, deutlich erhöhen.



Fidanka McGrath, EBWE-Politikbeauftragte bei der Nichtregierungsorganisation Bankwatch, sagt: „120.000 Unterschriften bedeuten die größte Reaktion auf eine Petition, die die EBWE jemals in Fragen rund um ihre Energiefinanzierung erhalten hat. Die Bank schreibt sich auf die Fahnen, den Trends des Marktes zu folgen. Daher hoffen wir, dass sich die Bank das Anliegen eines großen Teils der Öffentlichkeit zu Herzen nimmt und Investitionen in einen vielfältigen Mix aus erneuerbaren Energien vorantreibt und gleichzeitig strenge Auflagen für den Umweltschutz anwendet, sowie den Willen der betroffenen Anwohner respektiert."



„Internationale Banken wie die EBWE müssen sich ihrer Verantwortung in Zeiten des Klimawandels und der Übernutzung natürlicher Ressourcen stellen“, sagt Theresa Schiller, Projektleiterin der Blue Heart Kampagne bei EuroNatur. „Wir fordern die EBWE auf, sich aus der Finanzierung der Wasserkraft auf dem Balkan zurückzuziehen, um dieses einzigartige europäische Naturerbe zu erhalten“, so Schiller weiter.



Yvon Chouinard, der Gründer von Patagonia, sagt: „Es ist eine Verschwendung von Geld und eine moralische Heuchelei, dass einige der größten Finanzinstitute der Welt in diese veraltete und ausbeuterische Technologie investieren und Staudämme an einigen der letzten wilden Orte in Europa finanzieren."



Ulrich Eichelmann, Geschäftsführer von Riverwatch, bezeichnet es als eine Schande, dass die EBWE und andere Finanzinstitutionen die Zerstörung der wertvollsten Flüsse in Europa vorantreiben. „Dies führt nicht nur zur Vernichtung wertvoller Schutzgebiete und zum Verlust der biologischen Vielfalt, sondern auch zu sozialen Missständen. Die Banken müssen aufhören, in den Staudamm-Tsunami zu investieren; vielmehr sollten sie als Vorbild für andere Investoren dienen, indem sie andere erneuerbare Energien - wie z.B. die Solarenergie - anstelle von Wasserkraft finanzieren.“



Hintergrundinformationen:





Kampagne zur Rettung der Balkanflüsse: Ungefähr 3.000 neue Wasserkraftwerke sind derzeit zwischen Slowenien und Albanien in Planung oder im Bau. Um dieser Welle der Zerstörung entgegenzutreten, haben die Naturschutzorganisationen EuroNatur und Riverwatch zusammen mit lokalen Partnern in den Balkanländern die Kampagne „Save the Blue Heart of Europe“ ins Leben gerufen.





Über Patagonia: Das im Jahr 1973 von Yvon Chouinard gegründete Outdoor-Unternehmen mit Sitz in Ventura, Kalifornien, ist international für sein Engagement für den Umweltschutz bekannt. Den Balkanflüssen widmet Patagonia sogar eine eigene Webseite.





Weitere Informationen zur Rolle der Banken bei der Finanzierung von Staudammprojekten auf dem Balkan finden Sie im Report von Bankwatch “Financing for hydropower in protected areas in Southeast Europe: 2018 update”.



Stiftung Europäisches Naturerbe (Euronatur)

EuroNatur ist eine gemeinnützige, international tätige Naturschutzstiftung mit Sitz in Radolfzell am Bodensee. Ziel ist der grenzübergreifende Erhalt wertvoller europäischer Natur- und Kulturlandschaften mitsamt ihrer Artenvielfalt. Hauptbestandteil der Arbeit von EuroNatur ist es, Menschen und Natur zu verbinden - die Grundlage, um einen langfristigen Erfolg der Projekte zum Schutz von Wildtieren wie Wölfen, Bären, Luchsen, Zugvögeln und ihren Lebensräumen zu erreichen. Sie finden uns im Internet unter www.euronatur.org und auch auf Facebook, Twitter und YouTube.





