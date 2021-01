Die beiden Hermann-Lietz-Schulen in Hessen bieten in den Sommerferien eine 14-tägige Summerschool vom 31.07. bis 14.08.2021 an ihren Standorten in Hohenwehrda und Bieberstein. Das Feriencamp des Lietz Internats Hohenwehrda richtet sich an Schüler*innen der Klassen 4 – 10; Jugendliche von 14 – 17 Jahren können sich im Oberstufen-Internat Schloss Bieberstein anmelden. Jede Menge Freizeitvergnügen und die gemeinsame Vorbereitung auf das neue Schuljahr stehen im Vordergrund.



In den Feriencamps können die Schülerinnen und Schüler in einer geschützten Lernatmosphäre gemeinsam schulische Defizite aufholen, ihre Kenntnisse vertiefen und dürfen dabei jede Menge Ferienspaß genießen. Ein erfahrenes Lietz-Pädagogenteam betreut und begleitet die Kinder und Jugendlichen vor Ort. Die Veranstaltungen der Hermann-Lietz-Schulen haben dabei unterschiedliche Schwerpunkte:



Fit für das neue Schuljahr – Theater und mehr



Im Lietz Internat Hohenwehrda heisst das Ferienprogramm Fit für das neue Schuljahr - Theater und mehr. Kreativ zum Schulerfolg: Hier steht ein Theater-Workshop im Fokus mit dem Theaterpädagogen Jens Terlinden. Theater und Darstellendes Spiel ist in der Hermann-Lietz-Schule Hohenwehrda fester Bestandteil des Stundenplans. Das Spiel, insbesondere das Theaterspiel, ist eine grundlegende menschliche Aktivität, die Kreativität, Energie und Kraft freisetzt. Wer selber singt, zum Instrument greift oder Theater spielt, kann sich Informationen um bis zu 25 Prozent besser merken und insgesamt nachhaltiger lernen. - Darüber hinaus wird in der Summerschool in Hohenwehrda für die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch trainiert, Stärken werden gefördert sowie evtl. Schwächen aufgearbeitet. Ein vielseitiges Freizeitangebot bietet dazu weitere Abwechslung im Haunetal: Schwimmen im internatseigenen Pool, Kanu fahren, sonstige sportliche Aktivitäten und vieles mehr.



Fit für die Oberstufe – mit Lietz!



Auf Schloss Bieberstein heisst das Motto des Bildungs- und Freizeitprogramms Fit für die Oberstufe - mit Lietz! Oberstufen-Lehrkräfte betreuen den schulischen Bereich, in dem mit iPads gemeinsam Wissen im digital gestützten Unterricht vertieft wird, und zwar in den Schulfächern Englisch, Mathematik, Deutsch / LRS sowie Latein bzw. Griechisch. Ein umfangreiches Freizeitangebot bietet im Lietz Internat Schloss Bieberstein sportliche, kreative oder musische Aktivitäten. Hier findet jeder etwas nach seinen persönlichen Interessen: z. B. Reiten, Klettern, Töpfern, Goldschmiede, Geocaching oder Golfen. Verschiedene Ausflüge am Wochenende, Lagerfeuerabende, Kochen, Schlossrallye, Musikabend etc. runden das Freizeitprogramm mit abwechslungsreichen Abenteuern ab.



Internatsluft schnuppern



Ferien in einem Internat zu verbringen heisst, das Internatsleben kennenlernen, neue Freunde finden und gemeinsam viel Neues entdecken. Es können jeweils beide Ferienwochen oder alternativ auch nur eine Woche der Summerschool 2021 gebucht werden. - Die Plätze in den Feriencamps sind begrenzt, deshalb empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung!



Hier geht es zur Anmeldung:



Summerschool 2021 im Lietz Internat Hohenwehrda

www.internat-hohenwehrda.de



Mail: hohenwehrda@lietz-schule.de / Tel.: 06673 9299-0



Summerschool 2021 im Lietz Internat schloss Bieberstein

www.internat-schloss-bieberstein.de

Mail: bieberstein@lietz-schule.de / Tel.: 06657 79-0

(lifePR) (