Nach wochenlanger Schließung infolge der Corona-Pandemie sind die Gedenkstätten der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ab dem 15. März wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. In den Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück sowie in der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald gilt dies zunächst nur für die Außengelände. In den Gedenkstätten in Brandenburg an der Havel und in der Leistikowstraße Potsdam ist nach der aktuellen Eindämmungsverordnung eine vorherige Terminvereinbarung sowie die Erfassung von Personendaten zum Zweck der Kontaktverfolgung erforderlich. Führungen und andere pädagogische Programme sind bis auf Weiteres nicht möglich.



Im Einzelnen gelten folgende Regelungen:



Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Öffnungszeiten: täglich 8.30 bis 18.00 Uhr (nur Außengelände)

Archiv und Bibliothek können nach Anmeldung und Terminvereinbarung vor Ort genutzt werden.



Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück

Öffnungszeiten: täglich 9.00 bis 20.00 Uhr (nur Außengelände)

Archiv und Bibliothek können nach Anmeldung und Terminvereinbarung vor Ort genutzt werden.



Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald

Öffnungszeiten: Freiluft-Ausstellung und historisches Waldgelände können bei Tageslicht besucht werden.



Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde

Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden

Öffnungszeiten der Dauerausstellungen: täglich 10.00 bis 17.00 Uhr

Anmeldung erforderlich unter Angabe der Gedenkstätte, die Sie besuchen wollen, von Namen, Terminwunsch, Telefonnummer oder Mail-Adresse: anmeldung-brb@stiftung-bg.de



Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 13.00 bis 17.00 Uhr (bis 31. März); 14.00 bis 18.00 Uhr (ab 1. April)

Anmeldung erforderlich unter Angabe von Namen, Terminwunsch, Telefonnummer oder Mail-Adresse telefonisch unter 0331-2011540 (während der Öffnungszeiten)



In allen Gedenkstätten gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einschließlich der Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen (auch in Außenbereichen).



Information: www.stiftung-bg.de

(lifePR) (