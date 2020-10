Das Sachsenhausen-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland e.V. und die Gedenkstätte Sachsenhausen erinnern am Sonntag, 11. Oktober 2020, um 11.00 Uhr an die Ermordung von 27 deutschen und französischen Häftlingen des Konzentrationslagers Sachsenhausen vor 76 Jahren. Die Gedenkveranstaltung beginnt am Denkmal „Der Klang der Erinnerung“ im ehemaligen Kommandanturbereich und endet am zentralen Gedenkort „Station Z“.



Nach der Begrüßung durch Stiftungsdirektor Axel Drecoll wird der Vorsitzende des Sachsenhausen-Komitees in der Bundesrepublik Deutschland und Vizepräsident des Internationalen Sachsenhausen Komitees, Andreas Meyer, zu den Anwesenden sprechen. Aufgrund der Pandemie findet die Veranstaltung in diesem Jahr in kleinerem Rahmen statt, nicht zuletzt, da die Delegation der Amicale des anciens déportés du camp de concentration d´Oranienburg-Sachsenhausen nicht aus Frankreich anreisen kann.



Am 27. März 1944 entdeckte die SS im KZ Sachsenhausen eine Rundfunk-Abhörstelle sowie im Lager hergestellte Flugblätter. Hierauf begann eine Sonderkommission des Reichssicherheitshauptamtes mit ihren Untersuchungen, um die internationale Widerstandsorganisation im Lager zu zerschlagen. Nach mehrmonatigen Ermittlungen und unter Einsatz umfangreicher Spitzeltätigkeiten gelang der Kommission nur der Nachweis, dass von deutschen Kommunisten eine Solidaritätsaktion unter den Häftlingen organisiert worden war. Nach Abschluss der Untersuchungen wurden am Abend des 11. Oktober 1944 in der „Station Z“ 24 deutsche und drei französische Häftlinge von der SS ermordet. 102 weitere Häftlinge überstellte die SS am 20. Oktober in das KZ Mauthausen.



Aktuelle Hinweise und Hygieneregeln

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmerzahl beschränkt. Daher ist eine Anmeldung unter Angabe von Name, Post- und Email-Adresse sowie Telefonnummer unter veranstaltungen@gedenkstaette-sachsenhausen.de bis zum 8. Oktober erforderlich. Während der Veranstaltung gelten die allgemeinen Hygiene-und Abstandsregeln. Wir empfehlen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.



Sonntag, 11. Oktober 2020, 11.00 Uhr

Gedenkveranstaltung zum 76. Jahrestag der Ermordung von 27 Häftlingen des KZ Sachsenhausen



Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Straße der Nationen 22, 16515 Oranienburg



Information: www.sachsenhausen-sbg.de

