Förderpreis "Verein(t) für gute Kita und Schule" 2020

"Chancen - Gerechtigkeit l(i)eben"

Was ist der Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“?



Kita- und Schulfördervereine bündeln das zivilgesellschaftliche Bildungsengagement von Eltern, Erzieher*innen, Lehrkräften, Kindern, Jugendlichen und interessierten Dritten. Durch ihre engagierte Arbeit gestalten sie Bildung mit, schaffen sozialen Ausgleich, schließen Lücken und werden so zu verlässlichen Partner*innen bei der Entwicklung der Lern- und Lebensräume Kindergarten und Schule. Der Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“ prämiert seit bereits sechs Jahren mit dem durch das BMFSFJ geförderten Programm „Menschen stärken Menschen“ deutschlandweit erfolgreiche Projekte von Kita- und Schulfördervereinen.



Ziel ist es, in Kitas und Schulen wirksame Projekte zu entdecken, zu fördern und zu verbreiten. „Spicken und Nachahmen sind ausdrücklich erwünscht!“, so der Wunsch der spendenfinanzierten Stiftung Bildung. Sie arbeitet dabei bundesweit eng mit den Verbänden der Kita- und Schulfördervereine zusammen.



Worum geht es in der Ausschreibung 2020?



„Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern“, lautet ein von den Vereinten Nationen verabschiedetes zentrales Nachhaltigkeitsziel der globalen Bildungsagenda für die Jahre 2016 bis 2030.



Dieses Nachhaltigkeitsziel soll unter anderem dadurch verwirklicht werden, dass in Bildungseinrichtungen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die kinderfreundlich, sensibel gegenüber Behinderungen und gendersensibel sind sowie sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebungen für alle schaffen und verbessern.



Der diesjährige Förderpreis sucht Projektideen, die sowohl Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe als auch die Entwicklung individueller Potenziale in den Fokus rücken. Dabei geht es um Möglichkeiten, Kindern und Jugendlichen aus vielfältigen sozialen Lebenswelten chancengerechtere Zugänge zu Bildung zu schaffen und individuelle Entwicklungschancen zu ermöglichen.



Welche Projekte suchen wir für den Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“ 2020 – “Chancen-Gerechtigkeit l(i)eben”?



Wir suchen Projekte zum Thema „Chancen-Gerechtigkeit l(i)eben“. Bewerben können sich Kita – und Schulfördervereine, die mit ihren Kitas und Schulen ein Projekt initiiert haben und folgende Kriterien erfüllen:





✔ Das Projekt behandelt eine relevante konkrete Herausforderung an der jeweiligen Kita oder Schule (z.B. chancengerechte Pädagogik, inklusive Kita-, Schul-, Berufs-/Studienorientierung) oder ist die Antwort auf konkrete Zukunftsthemen wie z.B. soziale Herausforderungen, Umweltthemen, digitale Bildung, künstliche Intelligenz, Vielfalt leben und Gendergerechtigkeit.

✔ Das Projekt ist bereits über das Ideenstadium hinaus entwickelt und es können erste Ergebnisse präsentiert werden.

✔ Das Projekt ist langfristig angelegt und kontinuierlich in den Kita- und Schulalltag eingebunden bzw. soll zukünftig eingebunden werden.

✔ Kinder und Jugendliche sind in das Projekt aktiv eingebunden, im besten Fall haben sie das Projekt selbst angestoßen oder führen es durch.

✔ Bei der Umsetzung des Projektes kooperiert der Förderverein mit der Kita oder Schule.





Die Nominierung erfolgt durch die Verbände der Kita- und Schulfördervereine. Die Verbände legen dabei folgende Kriterien zugrunde:





Wirksamkeit: Das Projekt bewirkt deutliche und kontinuierliche Veränderungen vor Ort und ist geeignet innerhalb der Kita- und Schulgemeinschaft die Haltungen und Werte unter Zukunftsaspekten zu erweitern.

Beteiligung: Kinder und Jugendliche sind maßgeblich an der Ideenfindung und Umsetzung beteiligt und wirken aktiv mit.

Optional Vernetzung: Im Rahmen des Projektes kooperieren der Kita- oder Schulförderverein mit außerschulischen Partner*innen.





Gefragt sind Ideen. Beispiele für gesuchte Projekte könnten sein:





Alle anders und alle gleich: Was ist eigentlich „Inklusion“?

Voneinander lernen: Kulturelle Vielfalt gestalten.

Zuckerfest, Pessach, Pfingsten & mehr: Wir feiern das Leben!

Gelebte Gendervielfalt und queer leben in unserer Kita und Schule.

Alle zusammen, jede*r anders: Individuelles Lernen.

Das Leben ist bunt. Wir lieben alle Farben!

Mit den Händen sprechen: Gebärdensprache als Schulfach und Kinderspiel.

Mit Fuchsi dem Meerschweinchen zu mehr leichtem Lesen.

Willkommen im Garten! Spracherwerb leicht gemacht durch integrative Beetgestaltung.





Welche Preise werden verliehen und welche Anerkennung gibt es?



Der Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“ 2020, ist mit 3 x 5.000 Euro dotiert, insgesamt 15.000 Euro. Alle durch die Verbände nominierten Projekte erhalten als Auszeichnung eine Urkunde und werden auf der Internetseite der Stiftung Bildung sowie eventuellen Partnern präsentiert und profitieren so von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Drei, der bundesweit ausgezeichneten Projekte von Kita- und Schulfördervereinen erhalten zusätzlich zur Auszeichnung je ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro zur Verwendung für ihre weitere Arbeit.



Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem durch das BMFSFJ geförderten Programm „Menschen stärken Menschen“ die Ehrung aller ausgezeichneten Projekte im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung den Höhepunkt des Förderpreises „Verein(t) für gute Kita und Schule“ darstellen wird, was ganz entscheidend vom weiteren Verlauf der gegenwärtigen Pandemie-Situation abhängt.



Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?



Bewerbungsphase vom 19. Mai – 30. August 2020:

Interessierte Kita- und Schulfördervereine können sich mit einer kurzen, aussagekräftigen Projektbeschreibung (max. A4-Seite) bei den Verbänden der Kita- und Schulfördervereine bewerben. Die Ansprechperson Ihres zuständigen Verbandes können Sie der Kontaktliste am Ende dieses Dokuments entnehmen.



Nominierungsphase vom 01. September – 30. September 2020:

Aus allen eingegangenen Bewerbungen zeichnen die Verbände der Kita- und Schulfördervereine Projekte für den Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“ 2020 aus und nominieren sie für den Bundesentscheid. Dazu erstellen die Verbände gemeinsam mit den ausgewählten Kita- und Schulfördervereinen die Nominierungsunterlagen zu den Projekten. Bitte halten Sie für diesen Fall mindestens drei hochauflösende Fotos Ihres Projektes bereit.



Präsentation der ausgezeichneten Projekte und Juryentscheid ab Oktober 2020:

Eine Jury aus unabhängigen Expert*innen ermittelt aus allen für den Bundesentscheid nominierten und ausgezeichneten Projekten die drei Projekte, die je einen der Förderpreise erhalten werden. Alle ausgezeichneten Projekte werden auf der Internetseite der Stiftung Bildung präsentiert und erhalten eine Urkunde.



Mehr Informationen finden Sie hier.

