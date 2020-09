.



Sa, 3. Okt 2020, 19 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr)

Dessau < – > Barcelona. Habla De Mí En Presente

Interaktives Videokonzert

Bauhaus Museum Dessau, Offene Bühne + Live-Stream auf bauhaus-dessau.de



Bauhaus trifft Beats, analog trifft digital, Dessau trifft Barcelona: Aus ihrem Proberaum in Spanien kommen die Musiker von Habla De Mí En Presente via Live-Stream ins Bauhaus Museum Dessau – und in die ganze Welt. Im Gepäck haben sie neben ihrem bewährten Technorumba-Sound, einer Mischung aus südeuropäischen Instrumenten und den Beats des Nordens, auch einige brandneue Songs: Vertonungen von Bauhausgedichten, die die Band gemeinsam mit Studierenden der Hochschule Anhalt entwickelt hat. Erstmals wurde etwa das kaum bekannte Gedicht Das Quadracht von Oskar Schlemmer vertont, in dem sich der Bauhausmeister ironisch auf den Formalismus des Bauhauses bezieht.



Während der Live-Performance hat das Publikum Gelegenheit, mit den Musikern in Kontakt zu treten: vor Ort im Bauhaus Museum Dessau via Videokonferenz, auf den Social-Media-Kanälen via Chat. So wird aus einem Videostream ein echtes Live-Erlebnis, das um die Welt geht.



Der Eintritt zur Veranstaltung im Bauhaus Museum Dessau ist frei. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Platz jedoch beschränkt. Deshalb ist eine Anmeldung erforderlich unter: bauhaus-dessau.de

(lifePR) (