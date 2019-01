Mittagspause: Die übersehene Karrierechance

10.01.19

Mittags, 12 Uhr in Deutschland – Pausenzeit. Eine gute Gelegenheit, um mit Kollegen zu netzwerken und eigene Themen geschickt beim Vorgesetzten oder der Geschäftsführung zu platzieren? Nicht unbedingt, wie eine aktuelle Umfrage der Online-Jobplattform StepStone zeigt. Nur die Wenigsten nutzen die Pausenzeit neben der Erholung auch aktiv für ihre Karriere. Insgesamt wurden 3.700 Fachkräfte in Vollzeit* zu ihren Gewohnheiten während der Mittagspause und deren Stellenwert in ihrem Berufsalltag befragt.



Ausgewählte Ergebnisse im Überblick:



Die Mittagspause wird kaum strategisch genutzt





Nicht einmal jeder Zehnte (9 Prozent) nutzt die Mittagspause, um mit strategisch wichtigen Schlüsselpersonen ins Gespräch zu kommen

Weniger als jeder dritte Befragte betrachtet die Mittagspause als Zeit, um mit Kollegen zu netzwerken

40 Prozent der Fachkräfte geben an, ihre Mittagspause am Platz zu verbringen.





Die meisten reizen ihre Pausenzeit nicht voll aus





Im Durchschnitt haben die Befragten 62 Minuten Zeit für ihre Mittagspause. Mehr als doppelt so viel wie die gesetzlich vorgeschriebenen 30 Minuten

60 Prozent erklärten, ihre Pausenzeit nicht voll auszunutzen oder gänzlich zu überspringen

Wenn Fachkräfte ihre Pausenzeit nicht voll ausnutzen, machen sie im Durchschnitt nur 25 Minuten Pause - weniger als gesetzlich vorgeschrieben





Es gibt ein Recht auf Pause, aber Gründe sie nicht wahrzunehmen





Nahezu alle Fachkräfte (97 Prozent) sind sich bewusst, dass sie bei einer Arbeitszeit von sechs bis neun Stunden mindestens 30 Minuten Pause machen müssen.

Nur jeder Zweite sieht sich dazu in der Lage, seine Mittagspause immer wahrzunehmen

Für drei von vier Fachkräften, die ihre Mittagspause überspringen, sind zu viele und unerwartete Aufgaben der Grund hierfür. Weitere Gründe sind unter anderem die Möglichkeit, früher Feierabend zu machen und Aufgaben von Kollegen übernehmen zu müssen





*(Vollzeit wurde definiert als eine Arbeitszeit von mehr als 35 Stunden pro Woche)





Über die Umfrage zur Mittagspause in Deutschland

Für die Umfrage zu Gewohnheiten und Bedeutung der Mittagspause hat StepStone im dritten Quartal 2018 eine Online-Befragung unter rund 3.700 Fach- und Führungskräften durchgeführt. Darunter waren rund 2.700 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 1.000 Führungskräfte. Die Umfrage wurde ebenfalls in vier weiteren europäischen Ländern (Belgien, Niederland, Spanien & Österreich) durchgeführt.

