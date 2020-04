Pressemitteilung BoxID: 796759 (staygeeky)

Brettspiele-Online-Shop staygeeky in Oberhausen eröffnet

Der neue Online-Shop für Gesellschaftsspiele staygeeky wurde im Januar diesen Jahres in Oberhausen eröffnet. Neben dem Verkauf von Brett-, Kartenund Gesellschaftsspielen bietet staygeeky Spiele-Rezensionen und regelmäßige News.



Sowohl Viel- als auch Gelegenheitsspieler sind Zielgruppe von staygeeky. Neuheiten wie auch Spieleklassiker werden von dem Start-up-Unternehmen angeboten. Was staygeeky jedoch von gewöhnlichen Online-Shops unterscheidet, ist eine vielfältige Beratung und Auskunft rund um das Thema Brettspiele.



Objektive Spiele-Rezensionen finden sich auf der Website www.staygeeky.de und auf dem unternehmenseigenen YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCzaAD8Z81YBM0Jo-6gvFU-w Regelmäßige News über Spieleneuerscheinungen, Ankündigungen, Messen etc. finden sich ebenfalls auf der Website.



"Eine umfangreiche Betreuung und Beratung ist unser höchstes Anliegen", betont der Oberhausener Unternehmer und Gründer von staygeeky Dennis Matthias. "Spieleinteressierte können uns jederzeit gerne kontaktieren. Wir nehmen uns Zeit für möglichst individuelle Empfehlungen. Dabei berücksichtigen wir stets die Interessen, Vorlieben und bereits gespielten Spiele des Nutzers."



Dies spiegelt sich auch auf der Website wider. Im Shop lassen sich zahlreiche Sortierungen und Filterungen der Spiele vornehmen, beispielsweise nach Genre oder Spieltyp, sodass sich die Spieler ihre bevorzugten Gesellschaftsspiele anzeigen lassen können.



"Wir verstehen uns nicht einfach als Online-Shop", unterstreicht Dennis Matthias noch einmal. "Für den Nutzer möchten wir ein vertrauter Ansprechpartner im Bereich Gesellschaftsspiele sein."



Hier geht es zur Website: www.staygeeky.de



Hier geht es zum YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCzaAD8Z81YBM0Jo-6gvFU-w

