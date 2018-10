Sanierung des Statistischen Bundesamtes: Denkmalpflege, Nachhaltigkeit und moderne Arbeitsatmosphäre in Einklang gebracht

11.10.18

Anlässlich der Festveranstaltung zum Ende der Gesamtsanierung und feierlichen Wiedereröffnung des sanierten Kasinos des Statistischen Bundesamtes (Destatis) am 10. Oktober 2018 fand eine Podiumsdiskussion unter dem Titel „Zwischen Denkmalschutz und Arbeiten 4.0 – Modernes Arbeitsumfeld im Statistischen Bundesamt“ statt. Unter Moderation von Walter Radermacher, ehemaliger Präsident des Statistischen Bundesamtes und ehemaliger Generaldirektor der europäischen Statistikbehörde Eurostat, diskutierten Expertinnen und Experten des Statistischen Bundesamtes, des zuständigen Architekturbüros sowie Sachverständige für Denkmalpflege und Ernährung.



Die Diskussion zeigte, dass Denkmalschutz, bauliche und energetische Vorgaben einerseits und Anforderungen an moderne Arbeitsplätze andererseits in Einklang zu bringen sind. Mit der Sanierung des Dienstgebäudes und des dazugehörigen Kasinos bietet das Statistische Bundesamt ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld, das dem Selbstverständnis des Amtes entspricht und für eine transparente, kommunikative und agile Arbeitsweise steht. Dies ist Grundvoraussetzung dafür, die Herausforderungen der Digitalisierung auch in Zukunft zu meistern.



Das Statistische Bundesamt unterstützt die Kreativität und Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Das sanierte Kasino ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass sich hohe Qualitätsstandards mit angemessenen Preisen vereinbaren lassen. Als attraktiver Arbeitgeber bietet das Statistische Bundesamt seinen Beschäftigten die Möglichkeit, in einer gemeinsamen Mittagspause Netzwerke zu pflegen sowie Erfahrungswissen, Neuigkeiten und auch Persönliches auszutauschen.



Kasino auch für externe Gäste geöffnet



Das Kasino ist von montags bis donnerstags von 6:30 bis 15 Uhr sowie freitags von 6:30 bis 14 Uhr nicht nur für Beschäftigte des Statistischen Bundesamtes, sondern auch für externe Gäste geöffnet.

