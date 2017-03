Fotoapp bedruckt Flugzeugflotte mit Social Media Fotos

Der erste mobile Fotodruckdienst Europas Cheerz will hoch hinaus: Ende 2016 ging das Start-up eine Kooperation mit der niederländischen Fluggesellschaft Transavia ein und machten ein bisher noch nie da gewesenes Bilderlebnis möglich.



Im Dezember 2016 veröffentlichten Cheerz und Transavia eine Studie, die besagt, dass das Urlaubsgefühl nicht erst am Zielort beginnt, sondern bereits am Abflughafen einsetzt (vgl. Infografik weiter unten).



Mit dieser Erkenntnis hat Cheerz einen groß angelegten Social Media Wettbewerb gestartet, an welchem die Teilnehmer unter dem Hashtag #mypiconaplane tolle Preise gewinnen konnten, wie z.B. Fotoprodukte, Flugtickets und die Möglichkeit das eigene Foto auf einem Flugzeug zu sehen. Für die insgesamt 18 Fotos wurden nach dem Wettbewerb 18 glückliche Gewinner ausgewählt.



Für die kommenden zehn Monate überfliegt die Boeing 737 der Transavia Flotte ganz Europa bedruckt mit dem User Generated Content!



Mit dieser Marketingaktion beweist das Unternehmen Cheerz, dass es kein gewöhnlicher Fotodruckservice ist. Durch solch institutionelle, exklusive Partnerschaften setzt das Start-up Schnappschüsse gekonnt in Szene und ermöglicht eine völlig neuartige Form mobiler Fotografie.

CHEERZ / Stardust Media And Communication

Dank CHEERZ lassen sich Fotos von Instagram, Facebook, Dropbox, Flickr, vom Smartphone oder der Digitalkamera nun mühelos als liebevoll gestalteter Ausdruck bestellen - mit der App auf dem Smartphone oder im Browser. Ursprünglich als „Polabox“ von den beiden Franzosen Antoine Le Conte und Aurelien de Meaux ins Leben gerufen, holt CHEERZ die kleinen Dinge und schönen Momente im Leben vom Display zurück in die echte Welt.



Weitere Informationen auf www.cheerz.com

