Aufgrund der verschärften Covid19-Massnahmen wird die Show von Heavysaurus vom Sonntag, 1. November 2020 auf den Sonntag, 26. September 2021 verschoben. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für das neue Datum im Jahr 2021.



Heavysaurus – Retter der Welt – Kindershow



Sie sind die erste und einzige Metal-Band, deren Mitglieder allesamt aus den unterschiedlichsten Wesen der Urzeit bestehen und begeistern mit ihrer einzigartigen Show das europäische Publikum. 2021 kehrt Heavysaurus, das Original aus Finnland, zurück in die Schweiz.



Heavysaurus ist die weltweit erste Kinder-Rock-Band mit musikalischen Anleihen aus Hard Rock und Heavy Metal, verpackt in eine spektakuläre Bühnenshow mit einer echten Live-Band – in Dinosaurierkostümen. Entstanden in Finnland, im Jahr 2009, begeisterte Heavysaurus schnell Kinder und Eltern: über eine Viertelmillion verkaufter Alben später, haben es die rockenden Saurier bereits zu mehreren Platinauszeichnungen gebracht. Ihr Debüt-Album stieg auf Platz 5 der nationalen Charts ein und war für den höchsten Finnischen Musikpreis überhaupt, den Emma Award, nominiert.



Kinder lieben Dinosaurier und Heavysaurus schaffen es wie keine andere Band, die kleinen Rocker zum Tanzen, Singen und Headbangen zu bringen. Für die Live-Shows verwandeln sich erfahrene Musiker aus der deutschen Szene in laut rockende Urzeitmonster und bringen authentische Metal-Musik auf die Bühne – mit jeder Menge Action, Spass und Mitmachmöglichkeiten. Die Konzerte werden stets umrahmt von einer fulminanten Show, tollen Kostümen und kindgerechten Texten.



Zum zweiten Mal in der Schweiz



2019 feierten die Dinos mit den aus dem Finnischen ins Deutsche übertragenen Texten ihre Schweizer Premiere – aufgrund des grossen Erfolgs kommen sie 2021 zurück. Die deutschen Texte stammen von Frank Ramond, der bereits für Udo Lindenberg, Roger Cicero und andere Musikgrössen gearbeitet hat. Gesungen werden sie von Michael Voss, der seit Jahren erfolgreich als Musiker, Produzent und Songwriter unterwegs ist.



Musik, Spiel und Bewegung



Die Anfänge von Heavysaurus liegen 2009 in Finnland. Als der damals fünfjährige Sohn des Schlagzeugers der Band Thunderstone begann, sich für harte Musik von Bands wie Kiss, Guns N’ Roses und Metallica zu interessieren, versuchte sein Vater diese Klänge in einem kindgerechten Rahmen zu verpacken und startete das Projekt Heavysaurus. Rund um die Band begeistert auch die Geschichte hinter den Figuren, die mit Hilfe von Zauberhexen geschlüpft sind – als die Metal-Dinos «Mr. Heavysaurus» (Gesang), «Riffi Raffi» (Gitarre), «Komppi Momppi» (Schlagzeug) und das Drachenmädchen «Milli Pilli» (Keyboards) das Licht der Welt erblickten.



Titel wie «Dinosauri Yeah» beschäftigen sich mit Themen, die kleine Rocker und Dino-Fans bewegen: Schatzsuche per Flaschenpost, riesige Kaugummiblasen und die aufmunternde Botschaft, dass jeder cool ist, genauso, wie er ist. Sie erzählen vom wilden Leben der Dinos und der Freude an lautem Rock. Das Konzept verbindet Musik, Lernen, Spiel und Bewegung und erstreckt sich mittlerweile von Tonträgern, Merchandise und Mobile Games bis zu einem 90-minütigen Film – zum Sammeln, Spielen und vor allem Mitrocken.



Neben viel Spass für Gross – und vor allen Dingen Klein – hat das Ganze also auch noch einen pädagogischen und tiefgründigen Hintergrund. Hierfür ein High-Five mit der Dino-Pranke.



Vorverkauf gestartet



Tickets für die Show sind unter der Tel. 0900 800 800 (Fr. 1.19/Min.), an allen Poststellen, Coop-City und Manor sowie unter www.ticketcorner.ch erhältlich.



à Achtung: Bitte auch für Veranstaltungskalender/Agenda berücksichtigen!



Heavysaurus – Retter der Welt



Alle Termine:



Datum - So. 26.09.2021

Location - Gemeindesaal, Buchs AG

Start - 15:00 Uhr

Türöffnung - 14:00 Uhr







Weblinks:



www.ticketcorner.ch



www.starshows.ch

(lifePR) (