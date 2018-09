Wagners "Ring des Nibelungen" wird mit "Siegfried" fortgesetzt

21.09.18

Am 29. September 2018 setzen die Theater Chemnitz mit der Premiere von Richard Wagners „Siegfried“ ihr großes „Ring“-Projekt anlässlich des 875. Stadtjubiläums fort. Dabei wird die gesamte Tetralogie in nur einem Jahr als Neuproduktion auf die Bühne gebracht.



Der Idee folgend, dass im Zentrum des komplexen Geschehens die Frau als entscheidende Impulsgeberin steht, wurden vier Regisseurinnen engagiert, die sich jeweils eines Teils des „Rings“ annahmen. Verena Stoiber inszenierte „Das Rheingold“ (Premiere am 3. März 2018) und Monique Wagemakers „Die Walküre“ (Premiere am 24. März 2018), Sabine Hartmannshenn erarbeitet aktuell „Siegfried“ und Elisabeth Stöppler setzt mit der Premiere „Götterdämmerung“ am 1. Dezember 2018 den Schlusspunkt. Dabei arbeitet jede Regisseurin mit einem eigenen Ausstatter-Team, so dass jeder Teil der Tetralogie einen separaten und eigenen Blick auf die Geschichte ermöglicht und erst in der Abfolge aller vier Inszenierungen die stückimmanenten Verbindungen offenbart werden.



Als Wagner sein Mammutwerk „Der Ring des Nibelungen“ konzipierte, wollte er mit Siegfried einen Menschen auf die Bühne zu bringen, der die bestehende Ordnung radikal in Frage stellt. Nach dem Tod seiner Eltern Siegmund und Sieglinde wächst Siegfried bei dem Nibelungen Mime auf. Schon bald zeigt sich eine Besonderheit des Jungen. Er weiß nichts von alldem, was vorher war und er hat vor allem eines: keine Angst vor nichts und niemandem. Innerhalb des Stückes erlebt er eine Verwandlung vom naiven, unbedarften Naturburschen zum liebenden, fühlenden Menschen, der die Hoffnung auf den sinnvollen Umgang mit Macht in sich trägt.



In der Chemnitzer Premiere „Siegfried“ debütiert der international gefragte Tenor Daniel Kirch in der Titelpartie. Neu in der Premierenbesetzung sind Simone Schröder als Erda und Avtandil Kaspeli als Fafner. Weiterhin sind Arnold Bezuyen als Mime, Ralf Lukas als Wanderer, Bjørn Waag als Alberich, Christiane Kohl als Brünnhilde sowie Guibee Yang als Waldvogel zu erleben. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Felix Bender.



Für die Premiere gibt es noch wenige Restkarten unter Tel. 0371 4000-430 und www.theater-chemnitz.de.



Daniel Kirch (Siegfried) hat 2018 den Stolzing in Beijing sowie Parsifal und Florestan in Stuttgart gesungen, in Chemnitz gibt er seine Partiedebüts als Siegfried in „Siegfried“ und „Götterdämmerung“. Zu den spannenden Engagements 2019 zählen die Titelpartie in „Tannhäuser“ unter Marc Albrecht in der Regie von Christof Loy in Amsterdam sowie Tristan in Leipzig. Wichtige Partien der letzten Jahre waren Severin („Der Silbersee“), Florestan, Parsifal, Erik, Tristan, Stolzing, Tannhäuser, Siegmund, Fritz („Der ferne Klang“), Bacchus, Paul („Die tote Stadt“), Lohengrin sowie Jim Mahoney. Er sang u. a. an den Opernhäusern in Barcelona, Basel, Beijing, Berlin, Brüssel, Budapest, Dresden, Düsseldorf, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Mailand, Manchester, München, Tokio, Wien, Zürich sowie bei den Bregenzer und Salzburger Festspielen. Daniel Kirch arbeitete mit Dirigenten wie Ádám Fischer, Hartmut Haenchen, Zubin Mehta, Lothar Zagrosek, Marek Janowski, Ulf Schirmer, Michael Gielen, Eliahu Inbal, Valery Gergiev, René Jacobs, Christian Thielemann, Sir Mark Elder, Claudio Abbado und Regisseuren wie Harry Kupfer, Michael Thalheimer, Robert Carsen, Andreas Homoki, Peter Konwitschny, Günter Krämer, Christof Loy und David Pountney.



Simone Schröder (Erda) gastiert seit 1996 regelmäßig bei den Bayreuther Festspielen. Sie war als Erda („Das Rheingold“, „Siegfried“), Grimgerde, Floßhilde, Schwertleite sowie als 1. und 2. Norn unter den Dirigenten Ádám Fischer, Christian Thielemann, Kirill Petrenko, Marek Janowski und Plàcido Domingo zu erleben. Als Erda gastierte sie am New National Theatre Tokio, als Fricka debütierte sie am Teatro Colón in Buenos Aires. Weitere Gastspiele führten sie u. a. an das Teatro alla Scala di Milano, die Washington Opera, Deutsche Oper Berlin, zu den BBC Proms, den Osterfestspielen Salzburg sowie nach Japan, Singapur und Dänemark. Seit 2014 ist sie der Semperoper Dresden eng verbunden. Sie sang dort Partien wie Wigelis („Feuersnot“), 3. Magd („Elektra“), Roßweiße und war zuletzt unter Christian Thielemann im Ring als Floßhilde, Roßweiße und 2. Norn zu erleben. 2018/2019 singt sie in Dresden Dryade („Ariadne auf Naxos“) unter Christian Thielemann und mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Roßweiße unter Sir Simon Rattle. Sie ist außerdem eine gefragte Konzertsolistin und hat zahlreiche CD- sowie DVD-Aufnahmen eingespielt.



Der georgische Bass Avtandil Kaspeli (Fafner) gehört seit 2011 zum Ensemble des Badischen Staatstheaters Karlsruhe. Hier sang er Partien wie Bartolo („Le nozze di Figaro“), Komtur, Sarastro, Sprecher und Zweiter Geharnischter („Die Zauberflöte“), Zacharias („Der Prophet“), Hektor und Merkur („Die Trojaner“), Banquo („Macbeth“), Sparafucile („Rigoletto“), Pistola („Falstaff“), Landgraf („Tannhäuser“), Fafner und Hunding („Ring des Nibelungen“), Titurel („Parsifal“), Pimen („Boris Godunow“), Angelotti („Tosca“), Colline („La Bohème“), Lorenzo („I Capuleti e i Montecchi“) und Fürst („Adriana Lecouvreur“). Gastspiele führten ihn in jüngster Zeit u. a. als Landgraf in Patrick Kinmoths Neuinszenierung des Tannhäuser sowie als Bartolo („Le nozze di Figaro“) und Komtur an die Oper Köln. Zudem tritt der Bass als Konzert- und Opernsänger regelmäßig in Deutschland, Italien, Bulgarien und Georgien auf.

