Die Stadtwerke Schweinfurt haben den Startschuss für die Heizungsmodernisierungsaktion „Raustauschwochen“ gegeben und möchten damit Hausbesitzer dazu motivieren, ihre alte Heizung gegen ein modernes und umweltschonendes Gas-Heizgerät auszutauschen. Modernisierer können dabei im Rahmen der bis Ende Oktober 2021 laufenden Aktion dank der großzügigen staatlichen Förderung sparen. Hauseigentümer, die sich für eine Kombination aus Gas-Heiztechnik und Erneuerbaren entscheiden, profitieren dabei besonders stark.



„Bei uns in der Region Schweinfurt schlummert in zahllosen Heizungskellern enormes Potenzial für den Klimaschutz“, erklärt Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH. „Denn ein Großteil der deutschen Heizungsanlagen ist veraltet, arbeitet ineffizient und stößt unnötig viel CO2 aus. Schnelle Abhilfe schafft da der Heizungstausch. Mit den ‚Raustauschwochen‘ setzen wir hier vor Ort einen wichtigen Impuls für die Wärmewende.“



Besonders nachhaltig wirkt sich der Heizungstausch aus, wenn Hausbesitzer Erneuerbare Energien einbinden. So sparen Modernisierer durch den Austausch eines Öl-Niedertemperaturkessels gegen eine moderne Gasbrennwertheizung mit Solaranlage für die Trinkwassererwärmung rund 40 Prozent CO2-Emissionen ein. Und dank der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) lohnt sich der Austausch des Wärmeerzeugers hin zu umweltschonender Gasheiztechnik auch finanziell: Denn im Falle des Wechsels von Öl zu Gas wird Modernisierern die Einbindung von Solarenergie dank der großzügigen staatlichen Förderung praktisch geschenkt.



Neben der Kombination aus Gas-Brennwerttechnik und Erneuerbaren zahlt sich auch der Einsatz von Hocheffizienz-Technologien wie der Brennstoffzelle aus, die durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wird. Um knapp 55 Prozent sinken die CO2-Emissionen gegenüber einer alten Gasheizung. Fast ebenso hoch fällt auch die Ersparnis der Energiekosten bei der Brennstoffzelle aus.



„Beim Klimaschutz gilt die Devise: Heute schon an morgen denken! Mithilfe effizienter, umweltschonender Gas-Heizungen bleibt das Zuhause kuschlig warm. Gleichzeitig können Modernisierer unzählige Tonnen CO2 einsparen und ihre Energiekosten langfristig senken. Der Heizungstausch hin zu zunehmend grüner werdenden Gas-Heiztechnologien ist also ein doppelter Gewinn — für die Umwelt und den Geldbeutel“, so Thomas Kästner abschließend.



Auf der Website unter www.stadtwerke-sw.de können sich Verbraucher informieren und die finanziellen Vorteile kennenlernen. Zudem bieten die Stadtwerke Schweinfurt Interessierten eine ausführliche Beratung zum Heizungstausch, zu Förderungen und zu den Vorteilen der Raustauschwochen an. Ein Gasanschluss kann ganz einfach im Hausanschlussportal der Stadtwerke unter www.stadtwerke-sw.de/netze/hausanschluss/antrag-gas-hausanschluss/ beantragt werden.



Weitere Fragen beantworten Ihnen gerne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundencenter.



Sie erreichen diese



Montag – Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 09721 931-400 oder per E-Mail: kundenservice@stadtwerke-sw.de.



Neben der Erreichbarkeit per Telefon oder E-Mail haben alle Kundinnen und Kunden über die Homepage der Stadtwerke Schweinfurt die Möglichkeit, im Live-Chat oder mittels Video-Konferenz mit den Mitarbeitern im Kundencenter zu kommunizieren.



Homepage: www.stadtwerke-sw.de

