"Hallo, mein Name ist SWenja, ich bin Ihre digitale Assistentin". So begrüßt seit letzter Woche ein so genannter „Chatbot“ die Kunden der Stadtwerke Schweinfurt auf deren Homepage.



Die digitale Assistentin beantwortet rund um die Uhr Kundenfragen zur Rechnung, zu Produkten, zu Ablesezyklen und sonstigen typischen Stadtwerke-Themen. Damit dies reibungslos funktioniert und nahezu keine Frage unbeantwortet bleibt, hat SWenja in den letzten Wochen gelernt und trainiert. Als Grundlage dienten die in den letzten Jahren besonders häufig gestellten Anfragen an den Kundenservice – durch die Aufnahme auch neuer Fragen und Themen lernt die digitale Assistentin ständig dazu.



Matthias Volk, Teamleiter Kundenservice bei den Stadtwerken Schweinfurt, begrüßt den Einsatz der digitalen Kollegin und die damit verbundene Ausweitung der Servicezeiten für die Kunden der Stadtwerke außerhalb der regulären Öffnungszeiten: „Einige Fragen werden unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders häufig gestellt. Darauf erhalten die Kunden nun sekundenschnell und automatisch die passende Antwort von SWenja. So können wir uns verstärkt individuellen Anliegen und Beratungen widmen, die mehr Zeit beanspruchen. Der Kunde kann darüber hinaus jederzeit vom Chat mit der Maschine zum Live-Chat mit einem Menschen wechseln und sich eingehend beraten lassen“.

(lifePR) (