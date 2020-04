Pressemitteilung BoxID: 796244 (Stadtwerke Osnabrück AG)

VOS stellt weitestgehend auf regulären Fahrplan um

Stadtwerke und VOS-Partner verschicken Schutzmasken an Busabokunden

Die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) erweitert erneut das Angebot und stellt im Stadtverkehr in Osnabrück ab kommenden Montag, 27. April, weitestgehend auf den regulären Fahrplan um. Einzelne Linien werden noch nicht bedient, dafür werden für den anlaufenden Schulbeginn zusätzliche Schülerfahrten angeboten. Der Busverkehr endet um 22 Uhr, der NachtBus-Verkehr bleibt weiterhin ausgesetzt.



„Im Zuge der stufenweisen Corona-Lockerungen fahren wir wie angekündigt auch unser Angebot bedarfsgerecht weiter hoch“, kündigt André Kränzke, Leiter Verkehrsbetrieb bei den Stadtwerken Osnabrück, an. Im Stadtverkehr fahren die Busse ab Montag wieder weitestgehend im regulären Liniennetz und nach Ferienfahrplan: Fahrten, die im regulären Fahrplan mit einem „S“ gekennzeichnet sind, werden nicht angeboten. „Da an den Hochschulen zudem noch kein Präsenz-Lehrbetrieb stattfindet, werden wir vorerst auch nicht die Campuslinie 16 bedienen“. Als Alternative steht den Fahrgästen die parallel verlaufende Linie 17 zur Verfügung. Ebenfalls nicht bedient werden die AnrufBus-Linien 113 und 119. „Ansonsten fahren wir bis 22 Uhr wieder im seit Anfang Februar geltenden neuen Liniennetz – also alle fünf MetroBus-Linien, acht StadtBus-Linien sowie die Ringbuslinie.“



Schülerverkehr besonders im Fokus



Besonders im Blick haben die VOS-Verantwortlichen den schrittweisen Schulstart: Für die Schüler der startenden Abschlussklassen 9, 10 und 13 werden zusätzliche Schülerfahrten zu und von den jeweiligen Schulstandorten eingerichtet. „Für uns ist natürlich schwer vorherzusagen, wie viele Schüler das Angebot nutzen werden“, so Kränzke. Die Fahrer werden daher umgehend per Funk der Leitstelle melden, wann es wo zu Engpässen kommt, damit die Stadtwerke schnellstmöglich reagieren können. „Und das werden wir tun“, versichert Kränzke. Stadt und Stadtwerke werden sich hierzu im Rahmen einer eigenen Arbeitsgruppe im übergreifenden Krisenstab eng abstimmen.



Alltagsmasken für Abokunden



Die VOS weist in dem Zuge auf die von der Stadt Osnabrück sowie auch vom Land Niedersachsen ausgesprochene Maskenpflicht in den Bussen hin. „Wir bitten alle Fahrgäste, sich zum eigenen sowie zum Schutz anderer an diese Pflicht zu halten“, bekräftigt Dr. Stephan Rolfes, Vorsitzender der VOS-Gesellschafterversammlung und Mobilitätsvorstand bei den Stadtwerken Osnabrück. Bekanntermaßen sei es derzeit nicht leicht, an Schutzmasken zu kommen. „Wir wollen dabei insbesondere die uns bekannten Kunden unterstützen, die regelmäßig und häufig den Bus nutzen.“ Die Stadtwerke verschicken daher noch in dieser Woche jeweils ein Fünfer-Set sogenannter Alltagsmasken kostenlos an die rund 12.000 Aboinhaber im Stadtgebiet. Auch die weiteren VOS-Partner werden sukzessive Alltagsmasken an ihre Abokunden im Landkreis versenden.



Mobilitätszentrum öffnet wieder



Aus Gründen des Arbeitsschutzes sind die Busfahrer ausdrücklich von der Maskenpflicht ausgenommen. Um den Mindestabstand zu gewährleisten, bleibt der Fahrerbereich abgesperrt. In Bussen ohne explizite Schutzscheiben ist weiterhin kein Einstieg vorne sowie kein Ticketverkauf möglich. Dafür wird ab kommenden Montag das Mobilitätszentrum am Neumarkt wiedereröffnet, das Weser-Ems-Bus-Servicezentrum am Hauptbahnhof hat bereits eröffnet – jeweils montags bis freitags in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr bzw. 8 bis 17 Uhr und unter Einhaltung aller Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie der Maskenpflicht. Die beiden Stadtwerke-Servicezentren am Nikolaiort sowie in der Alten Poststraße bleiben hingegen weiterhin geschlossen. Fahrplanauskünfte sind zudem auch digital über die Mobilitäts-App VOSpilot erhältlich. Weitere Informationen zum neuen Fahrplanangebot stehen unter www.vos.info bereit.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (