Pressemitteilung BoxID: 803879 (Stadtwerke Osnabrück AG)

OSNA HACK 2020 im Livestream verfolgen

SWO Netz macht "Smart City" vom Sofa aus erlebbar

Bequem auf dem heimischen Sofa innovative Ideen für die „Smart City“ Osnabrück erleben – das ist beim diesjährigen OSNA HACK möglich. Interessierte Zuschauer können am 25. und 26. Juni 2020 online dabei sein und den Hackathon der Stadtwerke-Tochter SWO Netz im Internet verfolgen. Nicht nur spannende Vorträge zum Thema Digitalisierung, sondern auch die Abschlussveranstaltung mit den Ergebnissen und Ideen der rund 50 Teilnehmenden werden im Livestream unter www.osnahack.de gezeigt.



Nach dem gelungenen Debüt im Rahmen der Digitalen Woche 2019 findet der diesjährige OSNA HACK vollständig digital statt. Programmierer, IT-Experten, Macher und Strategen kommen virtuell zusammen und entwickeln in kleinen Teams Anwendungen und Lösungen, um Osnabrück noch smarter zu machen und die Lebensqualität in der Region zu steigern. „Wir freuen uns auf kreative Teilnehmerinnen und Teilnehmer und innovative Ergebnisse“, blickt Heinz-Werner Hölscher, Geschäftsführer der SWO Netz, voraus. „Durch den Livestream können in diesem Jahr noch mehr Zuschauer den OSNA HACK verfolgen – und das ganz einfach online, kostenlos und ohne Anmeldung.“



Vielseitiges Programm und spannendes Abschlussevent



Komplettiert wird der Hackathon durch abwechslungsreiche Vorträge. Am 25. und 26. Juni 2020 berichten Osnabrücker Vertreter aus Wirtschaft und Verwaltung über aktuelle Themen zur Digitalisierung; zum Beispiel über Künstliche Intelligenz, agiles Arbeiten oder die Zukunft des Homeoffice. Highlight des diesjährigen OSNA HACK ist die Abschlussveranstaltung am 26. Juni, die ebenfalls auf der Website übertragen wird. Ab 18 Uhr präsentieren die Teams ihre kreativen Ergebnisse und Lösungen vor Online-Publikum und einer Fach-Jury.



Starke Partner, ein Ziel



Veranstalter des OSNA HACK 2020 ist die SWO Netz GmbH gemeinsam mit ihren Partnern: dem Kompetenzzentrum Industrie 4.0 der Hochschule Osnabrück, der Neuen Osnabrücker Zeitung, Marketing Osnabrück GmbH, dem Start-up Zentrum Seedhouse und der Wirtschaftsförderung Osnabrück. Gemeinsam haben sich die sechs Akteure das Ziel gesetzt, Osnabrück noch lebenswerter zu machen und Stadt und Region miteinander zu vernetzen.



Alle Informationen zum diesjährigen Hackathon gibt es unter www.osnahack.de.



Hintergrund: SWO Netz GmbH



Die SWO Netz GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadtwerke Osnabrück und für die Planung, den Bau und den Betrieb der Infrastrukturnetze im Stadtgebiet zuständig. Das umfasst die Sparten Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Telekommunikation sowie Straßenbeleuchtung.



Das Land Niedersachsen hat die SWO Netz GmbH für das Veranstaltungsformat OSNA HACK im Jahr 2019 als „Digitaler Ort Niedersachsen“ ausgezeichnet.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (