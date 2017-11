Hocheffizientes zum Fest macht länger Freude

Wenn zu Weihnachten neue TV- oder Haushaltsgeräte unter dem Baum stehen, sollten diese den besten Energiestandard haben. Mit sparsamen Fernsehern und Haushaltsgeräten der Energieeffizienzklasse A+++ lassen sich die Energiekosten nachhaltig senken. Und die „Lebenslange Energie“ von enercity macht dauerhaft Freude.



Haushalte setzen zunehmend auf energieeffiziente Geräte und der enercity-Fonds proKlima bietet mit seinen neuen Ratgebern zum Kauf von Fernsehern und Geschirrspülern gute Orientierung. Wer beim Kauf eines neuen Geräts auf Energieeffizienz achtet, kann bei den Betriebskosten profitieren. „Der effiziente Einsatz von Strom spielt neben der stetigen Erhöhung der erneuerbaren Stromproduktion eine wichtige Rolle beim Klimaschutz“, so enercity-Sprecher Carlo Kallen. „Betrachtet man Anschaffungs- und Betriebskosten in Gänze, schneiden effiziente Geräte günstiger ab als weniger sparsame Geräte. Vielfach sind bereits nach 2 bis 4 Jahren die Mehrkosten wieder reingeholt“.



Aktuelle Information zu energieeffizienten Geräten



Kurz und kompakt informieren die neuen Info-Flyer von proKlima auf was beim Kauf von Geschirrspülern sowie von Fernsehgeräten + Co zu achten ist. Sie behandeln Fragen wie: Wie hoch sind die Einsparungen bei Geräten der Energieeffizienzklasse A+++? Welche Gerätefunktionen sind sinnvoll und hilfreich oder welche Gerätegröße und welcher Typ passen zu meinem Haushalt? Neben den beiden neuen Flyern zu TV-Geräten und Geschirrspülern gibt es Einkaufs-Hilfen zu Kühlgeräten, Waschmaschinen, Trocknern und Leuchtmitteln.



Auf dem Elektrogerätemarkt ist eine dynamische Entwicklung Alltag und auch die Verbrauchsstandards unterliegen einer stetigen Verbesserung. Wer konkrete Angaben zu bestimmten Gerätemodellen sucht, findet in der Bestenliste „Besonders sparsame Haushaltsgeräte 2017/2018“ detaillierte Informationen. In der online-Haushaltsgeräte-Datenbank lassen sich bereits von zuhause aus einzelne Modelle miteinander vergleichen.



Diese Unterlagen können auch als Druckexemplare kostenlos beim enercity-Fonds proKlima bestellt werden - per E-Mail: proKlima@enercity.de oder Telefon (0511) 430-1970 (montags bis freitags: 9-12 Uhr). Wer darüber hinaus Fragen hat, kann sich telefonisch oder per Chat von unseren Stromsparexperten kostenlos und neutral beraten lassen: www.die-plus-sparer.de



Oder man bucht gleich eine einstündige Vor-Ort-Beratung durch einen Stromlotsen - gefördert von proKlima. Er entwickelt einen individuellen Fahrplan zum Stromsparen und übergibt ein Starterpaket mit Stromsparprodukten im Wert von 20 Euro.



Nachhaltige Freude durch enercity-„Lebenslange Energie“



Ein besonderes Schnäppchen ermöglicht das enercity-Angebot „Lebenslange Energie“ und sorgt für besonders lange Freude am Weihnachtsgeschenk. Mit dem Angebot „LebenslangeEnergie“ bietet enercity einen innovativen Ansatz zur Förderung der Stromeffizienz. enercity belohnt mit dem Angebot „LebenslangeEnergie“ besonders energieeffiziente Geräte, die in den teilnehmenden Filialen des Kooperationspartners expert-Elektrofachmarkt in der Region gekauft werden, und unterstützt so seine Kunden beim Energiesparen. „LebenslangeEnergie“ bedeutet, dass die Kunden für diese Geräte 15 Jahre keine Stromkosten zahlen.



Mehr Informationen zu diesem Angebot: https://www.enercity.de/privatkunden/aktionen/lebenslangeenergie/index.html

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren