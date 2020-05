Pressemitteilung BoxID: 799561 (Stadtwerke Gießen AG)

Im LDEW-Vorstandsamt bestätigt

Die Mitglieder des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft wählten Jens Schmidt, kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke Gießen, erneut in den Vorstand.



Am 13. Mai trafen sich die Vertreter der Mitgliedsunternehmen des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (LDEW) zu ihrer anstehenden Versammlung. Ein wichtiger Programmpunkt: die Wahl des Vorstands. Jens Schmidt, kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke Gießen (SWG), erhielt erneut das Vertrauen der Delegierten und wurde wieder in den LDEW-Vorstand gewählt. Damit gehört er dem Gremium nunmehr fast vier Jahre an.

Der LDEW vertritt die Interessen von rund 280 Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft in Hessen und Rheinland-Pfalz gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit. Auf diese Weise fungiert der Verband als wichtiges Bindeglied zwischen Versorgungswirtschaft, Politik und Gesellschaft. Unter dem Dach des LDEW sind die Sparten Strom und Fernwärme, Erdgas, Trinkwasser und Abwasser vereint.

„Ich freue mich, weiterhin im LDEW-Vorstand aktiv an der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Energie- und Wasserversorgung in Hessen mitwirken zu können“, erklärt Jens Schmidt im Anschluss an seine Wiederwahl. Und ergänzt: „In den aktuell schwierigen Zeiten zeigen wir als gesamte Branche sehr deutlich, dass wir absolut verlässliche Partner sind.“ Damit die Energie- und Wasserwirtschaft ihre Arbeit auch künftig auf diesem hohen Niveau erledigen, die Versorgung in schwierigen Situationen sicherstellen, die Energiewende weiter vorantreiben und so ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, muss die Politik – nach Ansicht von Jens Schmidt – verlässliche und zukunftsfähige politische Rahmenbedingungen schaffen. „Dazu gehören eine faire Verzinsung der Investitionen in die Energienetze, die Anerkennung unserer Leistungen für Gesellschaft und Volkswirtschaft als Betreiber kritischer Infrastruktur und die Förderung und nicht Verhinderung einer Energie-, Wärme- und Verkehrswende, bei der wir vorangehen“, fordert Jens Schmidt.

Auf seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Mitgliederversammlung hat der neue Vorstand des LDEW Dr. Constantin H. Alsheimer von der Mainova AG in Frankfurt am Main als hessischen LDEW-Vorsitzenden bestätigt. Udo Beckmann von der EWR AG in Worms wurde zum neuen rheinland-pfälzischen LDEW-Vorsitzenden gewählt.

