Anschluss der "Weißen Flecken" ans Glasfasernetz startet im Rabenhof

Vom Schnecken- zum Turbo-Internet

Auftakt für ein Millionen-Ausbau-Projekt: Die Stadtwerke Bielefeld und ihre Telekommunikationstochter BITel haben jetzt im Rabenhof mit dem Anschluss bisher unterversorgter Gebiete Bielefelds an das Glasfasernetz begonnen. Anke Recklies, Regierungsvizepräsidentin aus Detmold, und Andreas Römer von der atene KOM GmbH, Niederlassung Bonn, hoheitlich beliehener Projektträger des Bundesministeriums für Wirtschaft und digitale Infrastruktur, kamen am Freitag (16.8) eigens nach Baumheide, um gemeinsam mit Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen und Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Uekmann den Startschuss für das auf rund zweieinhalb Jahre angelegte Ausbauprogramm zu geben.



In einem ersten Bauabschnitt werden die Stadtwerke Bielefeld bis voraussichtlich November in einem Gebiet zwischen Schildesche und Milse insgesamt rund 17 Kilometer Glasfaserkabel verlegen lassen, um so ab April nächsten Jahres 36 Wohnhäuser, Betriebe und öffentliche Einrichtungen mit besonders schnellem Internet zu versorgen. Hierzu gehören auch vier Schulen. Bisher gibt es in diesem Teil Bielefelds an vielen Stellen nur geringe Geschwindigkeiten beim Datentransfer. Diese Adressen wurden deshalb in das von Bund und Land NRW mit rund 23,3 Millionen Euro geförderte Programm zur Beseitigung der so genannten „Weißen Flecken“ aufgenommen.

Dies gilt auch für den Bereich Eckardtsheim / Dalbke im Süden Bielefelds, in dem die Stadtwerke Bielefeld ebenfalls ab sofort rund 17 Kilometer Glasfaserleitungen verlegen. Auch dort soll ab April 2020 schnelles Internet zur Verfügung stehen.



56 Schulen bekommen schnelles Internet



Weiße Flecken, also Gebiete mit nur langsamem Internet, finden sich in Bielefeld vor allem in den ländlich geprägten Randlagen des Stadtgebietes, auf dem Höhenzug des Teutoburger Waldes und in Gewerbegebieten. Bis Frühjahr 2022 möchten die Stadtwerke Bielefeld in Kooperation mit ihrer Telekommunikationstochter BITel rund 1.900 Gebäude, darunter auch Gewerbeunternehmen und rund 60 Schulen sowie weitere Einrichtungen ans schnelle Internet anschließen. Dazu verlegen sie Glasfaserleitungen bis in die Gebäude. Die Installation im Haus und die Auswahl eines Internetanbieters liegen in den Händen der Hausbesitzer.



„Danke an Bund und Land für die großzügige Förderung, das ist ein wesentlicher Beitrag für die digitale Zukunft unserer Stadt. Nicht nur Privatleute, sondern auch Schulen und Gewerbetreibende profitieren maßgeblich vom geförderten Breitbandausbau“, betonte Oberbürgermeister Pit Clausen. „Wo heute noch mit weniger als 30 Mbit pro Sekunde gesurft wird, sind nach dem Ausbau für Privatleute 400 Mbit/s und für Unternehmen und Schulen sogar mindestens 1 Gbit/s vorgesehen. Ein echter Quantensprung!“



Regierungsvizepräsidentin Anke Recklies freute sich ebenfalls über den Startschuss des geförderten Netzausbaus in Bielefeld: „Mit der Förderung werden besonders die Außenbereiche des Stadtgebietes erschlossen, die sonst in den nächsten Jahren keinen eigenwirtschaftlichen Ausbau des Breitbandnetzes erfahren würden. In enger Zusammenarbeit mit dem Bund haben die Kolleginnen und Kollegen der Bezirksregierung zusammen mit den Breitband-verantwortlichen der Stadt Bielefeld einen wichtigen Schritt getan, die landesweite Gigabitstrategie in unserer Region umzusetzen. Der Zugang zu schnellem Internet sollte weder in Bielefeld noch in OWL oder überhaupt in Nordrhein-Westfalen eine Frage des Standortes sein.“



Andreas Römer lobte den Bielefelder Ansatz für die Beseitigung der Weißen Flecken: „Wir müssen den Breitbandausbau als Regionalentwicklung begreifen. Krankenhäuser, Gewerbegebiete, Schulen, soziale Einrichtungen – die gesamte Breite öffentlicher Institutionen gilt es mitzunehmen“. Zudem lobte er die vorbildliche Zusammenarbeit mit der Stadt Bielefeld. Das Ziel der Bundesregierung sei nur Hand in Hand von Bund, Ländern und Kommunen zu erreichen.



330 Kilometer Breitbandtrasse in vier Ausbaugebieten



Insgesamt 330 Kilometer Breitbandtrasse sind notwendig, um die 1.900 unterversorgten Gebäude und die Schulen anzuschließen. Davon werden 145 Kilometer in klassischem Tiefbauverfahren verlegt. Auf etwa 180 Kilometern wollen die Stadtwerke vorhandene Freileitungen und Leerrohre nutzen, um die Arbeiten zu beschleunigen. Um das ehrgeizige Ziel, im Frühjahr 2022 mit den Arbeiten fertig zu sein, zu erreichen, arbeiten außerdem mehrere Baukolonnen gleichzeitig – so wie jetzt in den ersten beiden Ausbaugebieten.



Die Planung und Umsetzung des Ausbauprogramms ist aufwendig und erfordert eine ausgefeilte Logistik. Die Experten der Stadtwerke und der BITel haben für ihr Vorhaben die Stadt in vier große Ausbaugebiete und diese wiederum in sechs Unterabschnitte aufgeteilt, die nacheinander erschlossen werden. BITel-Geschäftsführer Josef Glöckl-Frohnholzer hat einen Tipp für alle, die wissen wollen, ob und wann sie von dem Programm profitieren können: „Auf unserer Internetseite gibt es eine interaktive Karte. Interessenten, die in den „Weißen Flecken“ wohnen, können dort erfahren, wann an ihrem Wohnort der Baustart und die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes geplant sind. Die dort angegebenen Zeiten sind dabei als Richtwerte zu verstehen, die wir möglichst einhalten wollen. Auf der Karte lässt sich auch adressenscharf prüfen, ob ein Haus im Ausbaugebiet liegt.“ Die Auskunft ist unter folgender Adresse zu finden: www.bitel.de/ueber-bitel/glasfaserausbau/weisse-flecken.html.



Auch die Stadt Bielefeld ist bei dem Großprojekt stark gefordert. „Die erforderlichen Aufbruchgenehmigungen in rascher Taktung bereit zu stellen, stellt angesichts der Fülle der notwendigen Anträge eine besondere Herausforderung auch für die Genehmigungsbehörden dar“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Uekmann. „Aber die Zusammenarbeit läuft wirklich sehr gut. Dafür sind wir dankbar.“



Wichtig ist dem Stadtwerke-Geschäftsführer, dass es durch eine Änderung der Förderbestimmungen gelungen ist, nachträglich unterversorgte Schulstandorte in das Programm aufzunehmen. „Die Schulen müssen in die Lage versetzt werden, für den Unterricht die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Das gehört zur Ausbildung heute einfach dazu.“ So seien im ersten Bauabschnitt im Süden insgesamt fünf Schulen dabei, darunter die Schule am Schlepperweg und die Theodor-Heuss-Realschule. Im ersten nördlichen Bauabschnitt liegen vier Schulen, u.a. die Hamfeld- und die Marienschule.



Uekmann erinnert zudem daran, dass die Stadtwerke und die BITel neben dem geförderten „Weißen-Flecken“-Programm auch andere Stadtteile mit Glasfaser erschließen, so dass es in zehn bis zwölf Jahren ein flächendeckendes Glasfaserangebot in der gesamten Stadt geben wird: „Wir sehen den Breitbandausbau als Teil der Daseinsvorsorge an, genauso wie die zuverlässige Belieferung Bielefelds mit Wasser, Strom und Wärme.“

