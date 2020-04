Pressemitteilung BoxID: 796589 (Stadtwerke Augsburg Holding GmbH)

swa*lly am Königsplatz im Einsatz

Maskenpflicht in Fahrzeugen und an Haltestellen der swa

swa*lly, der Roboter der Stadtwerke Augsburg (swa), weist normalerweise die Fahrgäste auf das Rauchverbot hin. Jetzt hat er eine weitere Aufgabe, denn seit heute gilt die Maskenpflicht in allen Fahrzeugen und an den Haltestellen der swa. Deshalb hat der kleine Roboter, heute Vormittag, auf charmante Art und Weise Fahrgäste, die ohne Maske unterwegs waren, auf die neue Pflicht hingewiesen und an sie Einwegmasken verteilt.



Noch bis Ende der Woche wird swa*lly immer wieder am Kö auf die Maskenpflicht aufmerksam machen.



„Die überwältigende Mehrheit der Fahrgäste hält sich aber schon jetzt an die neue Maskenpflicht in den Bussen und Straßenbahnen, Fahrgäste ohne Maske sind die absolute Ausnahme“, so der stellvertretende Pressesprecher der swa, Matthias Reder. „Wir weisen aber nochmals darauf hin, dass das Tragen einer Maske auch an den Haltestellen Pflicht ist“, so Matthias Reder weiter. „Wer keine Maske hat, kann selbstverständlich auch einen Schal oder ein festes Baumwolltuch verwenden.“



Da Masken keinen hundertprozentigen Schutz bieten, müssen weiterhin die gängigen Hygieneregeln, wie niesen oder husten in die Armbeuge und der Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Menschen sowie regelmäßiges Händewaschen eingehalten werden.

