Absperrung wird am Mittwoch abgebaut - Straßenbahnen fahren ab Donnerstag

Westliche Bahnhofstraße

Die westliche Bahnhofstraße vor der Viktoria-Passage wird im Laufe des Mittwochnachmittags wieder freigegeben, die Sperrungen werden abgebaut. Busse und Straßenbahnen fahren ab Donnerstagfrüh wieder ihre normalen Routen.



Das Sturmtief „Sabine“ hat am Montag, 10. Februar, das Blechdach des Gebäudes der Viktoria-Passage direkt an der Wendeschleife und der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof teilweise abgedeckt. Wegen der Gefahr von herabstürzenden Dachteilen war der gesamte Straßenabschnitt für Fußgänger und den gesamten Verkehr gesperrt worden. Die Linien 3, 4 und 6 konnten nicht zum Hauptbahnhof fahren.



Die Arbeiten zur Sicherung des Daches werden am Mittwoch (19.2.) beendet, die Absperrungen werden daraufhin im Laufe des Nachmittags abgebaut. Ab Donnerstagfrüh fahren dann auch die Busse und Straßenbahnen wieder die gewohnten Fahrrouten und über die Wendeschleife und Haltestelle Hauptbahnhof.

