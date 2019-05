Pressemitteilung BoxID: 753746 (Stadtverwaltung Breisach)

Breisach aus einer anderen Perspektive erleben

Seit Ostern gibt es wieder regelmäßige Stadtführungen

Immer dienstags (außer an Feiertagen) laden Breisach-Touristik und Vinothek zur Gästebegrüßung ein. Um 10:30 Uhr erhalten die Gäste bei einem Glas Sekt oder Wein Informationen über Breisach und Region, insbesondere aktuelle Veranstaltungstipps. Anschließend erkunden sie in Begleitung eines freiberuflichen Gästeführers den historischen Münsterberg. Die Führung endet gegen 12 Uhr.



Für Breisacher Übernachtungsgäste mit einer Konus-Gästekarte ist die Gästebegrüßung mit Führung gratis. Andere Teilnehmer bezahlen 5 €. Inhaber einer BZ-Card oder einer anderen Konus-Gästekarte erhalten eine Ermäßigung von 2 €.



Immer samstags um 15 Uhr hat man Gelegenheit, die nicht so bekannten Gassen, Plätze und historischen Begebenheiten der Münsterstadt am Rhein kennenzulernen. Anlässlich der 1650-Jahr-Feier gibt es auch dazu eine Führung, die von der Gästeführerin Marlene Müller konzipiert wurde und am 13. Juli erstmals stattfindet.



An den kommenden beiden Samstagen, also 18. und 25. Mai 2019, führt die Tour durch die Geschichte Breisachs nicht durch die Stadt, sondern durch das Museum für Stadtgeschichte im historischen Rheintor. Die Führung übernimmt Beate Schätzle. Am Ende wird ein kulinarischer Gruß serviert.



Dauer: etwa 1,5 Stunden; Kosten inklusive Leckerei: 10 € pro Person, mit Konus-Gästekarte oder BZCard 8 € pro Person.



Für geschlossene Gruppen ab etwa 15 Personen sind andere Termine auf Anfrage natürlich möglich.



Weitere Infos und Anmeldung bis 1 Tag vor dem jeweiligen Termin, 16 Uhr bei:

Breisach-Touristik, Marktplatz 16, 79206 Breisach am Rhein,

Tel. 07667/940155, Fax 07667/940158,

breisach-touristik@breisach.de www.breisach-urlaub.de

