Streuen, bevor der Schnee kommt

25.01.19

Die Einsatzleitung des Winterdienstes hat die Fahrerinnen und Fahrer des Streudienstes zu ihren Fahrzeugen gerufen. Eine auf Hamburg zuziehende Schneefront könnte bis Mitternacht rund fünf bis acht Zentimeter Neuschnee mitbringen. Ab Mitternacht geht der Schneefall voraussichtlich in Regen über. Diese Kombination könnte auf dem gefrorenen Erdboden zu gefährlicher Eisbildung und Glätte führen. Die Stadtreinigung Hamburg wird daher ab 18.00 Uhr vorbeugend die Fahrbahnen der wichtigsten Hauptverkehrsstraßen mit 40 Gramm Feuchtsalz pro Quadratmeter sichern.



Schnee, der auf die mit Tausalz abgestreuten Flächen fällt, wird schmelzen, sodass sich auf gestreuten und gut befahrenen Fahrbahnen kaum Glatteis bildet. Tausalz darf jedoch ausschließlich auf Fahrbahnen eingesetzt werden. Deshalb ist der Streueinsatz von zunächst 100 Fahrzeugen nur auf die verkehrswichtigen Fahrbahnen mit Buslinien beschränkt. Verkehrswichtige Radwege und anliegerfreie Fußwege werden zunächst nicht gestreut, weil das dort einzusetzenden Streumittel (feiner Kies) durch den zu erwartenden Schnee bedeckt und damit unwirksam wird.



Für den Winterdienst auf Gehwegen sind die Anlieger verantwortlich. Der Winterdienst der Anlieger muss bis 8.30 Uhr am Sonnabend erledigt sein. Tausalze dürfen auf Gehwegen nicht verwendet werden. Abseits der mit Salz gestreuten Fahrbahnen (Nebenstraßen, Gehwege, Radwege) muss in der Nacht mit gefährlicher Glätte gerechnet werden. Dies gilt besonders dann, wenn ab ca. 2.00 Uhr Regen auf die Schneedecke fällt und sich auf dem gefrorenen Boden eine Eisdecke bildet.

