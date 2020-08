Pressemitteilung BoxID: 809634 (Stadtreinigung Hamburg)

SRH begrüßt 18 neue Azubis

Karrierestart bei der Stadtreinigung Hamburg (SHR)

Am heutigen Montag begann für 18 junge Frauen und Männer ihr beruflicher Weg bei der Stadtreinigung Hamburg. Die neuen Auszubildenden wurden aus rund 800 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt und werden in acht verschiedenen Berufen ausgebildet. Inklusive der Neuankömmlinge beschäftigt die SRH nun insgesamt 53 Azubis in zwölf Ausbildungsberufen. Ihren ersten Tag hatten außerdem auch neun TeilnehmerInnen am Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ).



Zum Auftakt absolvieren die neuen MitarbeiterInnen gemeinsam ein zweitägiges Einführungsprogramm. Als ersten Programmpunkt begrüßten die SRH-Geschäftsführer, Prof. Dr. Rüdiger Siechau und Holger Lange, die neuen Nachwuchskräfte bei der Stadtreinigung und wünschten ihnen viel Erfolg und Spaß im Unternehmen. „Als kommunaler Dienstleister ist es auch unsere Verantwortung, jungen Menschen Wissen weiterzugeben, Kompetenzen zu bilden und ihnen eine gute berufliche Perspektive zu bieten,“ betont Prof. Dr. Rüdiger Siechau, Sprecher der SRH-Geschäftsführung. „Gerade in dieser Zeit, die durch die Corona-Pandemie mit vielen Unsicherheiten verbunden ist, legen wir besonderen Wert darauf, dieser Verantwortung gerecht zu werden.“



Mit der betrieblichen Ausbildung geht es am Mittwoch los. Dann werden die jungen MitarbeiterInnen an ihren neuen Arbeitsplätzen erwartet, um dann in unterschiedlichen Berufen wie Berufskraftfahrer, Kauffrau für Büromanagement oder Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ausgebildet zu werden. In diesem Jahr hat die Stadtreinigung ihr Ausbildungsangebot um einen neuen Beruf erweitert: Erstmalig wird bei der SRH eine Veranstaltungskauffrau ausgebildet.

