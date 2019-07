Pressemitteilung BoxID: 760456 (Stadtreinigung Hamburg)

Recyclinghof Hummelsbüttel mit Einschränkungen bis Mitte September

Wegen einer Baustelle vor der Einfahrt

Wegen einer Baustelle vor der Einfahrt ist der Recyclinghof Lademannbogen 32 in Hummelsbüttel ab sofort bis Mitte September nur eingeschränkt in Betrieb. Die Stadtreinigung Hamburg bittet um Verständnis und empfiehlt bei starkem Kundenandrang als Ausweichadressen die Recyclinghöfe in Niendorf (Richtung Südwesten, Krähenweg 22), in Steilshoop (Richtung Süden, Schwarzer Weg 10) und Sasel (Richtung Südosten, Volksdorfer Weg 196). Auch hier muss mit erhöhtem Kundenaufkommen und daraus resultierenden Wartezeiten gerechnet werden.

