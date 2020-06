Pressemitteilung BoxID: 802843 (Stadtreinigung Hamburg)

Erfahrungen aus der Corona-Krise

Digitale Messe der Stadtreinigung Hamburg (SRH)

Die IFAT in München, die Weltleitmesse für die Abfallwirtschaft, konnte im Mai nicht stattfinden. Die SRH hat sich deshalb eine besondere Alternative für alle ausgedacht: Bei der „MESSE.digital“ zum Thema „Kommunale Kompetenz – Gemeinsam krisenfest und zukunftsweisend“ referieren insgesamt zehn Expertinnen und Experten über den Umgang und die Lehren der kommunalen Abfallwirtschaft aus der Corona-Krise.



Die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung ist kostenlos. Interessierte können sich bis Dienstag, dem 16. Juni, 12 Uhr, hier anmelden: https://www.srh-events.hamburg/weitere-veranstaltungen/messe-digital/index.html



Die Veranstaltung hat grob folgendes Programm:





Session 1 – Dienstag, 16.06.2020, 15:00 – 16:00 Uhr: „Sicherstellung der Daseinsvorsorge – Wie systemrelevant ist unser Müll?"

Session 2 – Mittwoch, 17.06.202, 15:00 – 16:00 Uhr: Kommunikation und Digitalisierung – Herausforderungen und Chancen des Ausnahmezustandes

Session 3 – Donnerstag, 18.06.2020. 15:00 – 16:00 Uhr: Ein Blick in die Zukunft – Unsere Learnings aus der Krise





Für die online-Sessions benötigt man keine App und kein externes Programm. Fragen können über eine Chat-Funktion mit den Referentinnen und Referenten geteilt werden – eine Ausstattung mit Mikrofon oder Kamera ist damit ebenfalls nicht nötig.

